آخر خبر عن مخزونات النفط التجارية.. تحذير من وكالة الطاقة

18-05-2026 | 06:30
آخر خبر عن مخزونات النفط التجارية.. تحذير من وكالة الطاقة
قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعاً في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع.
وذكر بيرول في اجتماع مجموعة السبع في باريس أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل يومياً إلى السوق، لكن هذه الاحتياطيات تظل محدودة.

وفي تقريرها الأخير الصادر الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي تحدّ من الإمدادات الآتية من الخليج.

وقالت الوكالة إنه "بعد أكثر من عشرة أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فإن الخسائر المتزايدة في الإمدادات عبر مضيق هرمز تستنزف المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية".

وتراجعت المخزونات العالمية بمقدار 250 مليون برميل ما بين مارس وأبريل، أي بمعدل 4 ملايين برميل يومياً، بحسب الوكالة.

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن "الانخفاض السريع للاحتياطات في ظل الاضطرابات المستمرة قد ينذر بارتفاع حاد في الأسعار مُستقبلاً".
