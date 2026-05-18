إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من ترامب... ما الذي تُخطّط لضربه في إيران؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر إسرائيلية كشفت ملامح الخطط التي سيتمّ تنفيذها مع ضدّ ، في حال اتّخذ الرئيس الأميركي قراراً بشأن استئناف العمليات العسكرية.وقال مصدر عسكري لقناة "كان" الإسرائيليّة، إنه "في حال سمح باستئناف الهجمات على إيران، فستكون هجمات مشتركة من قبل الجيشين والأميركي".وأضاف أنّ " لديها اهتمام بشنّ ضربات على أهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران، وهو التهديد الذي لطالما لوّح به الرئيس الأميركي ولقي تأييداً كبيراً من حليفه رئيس وزراء إسرائيل".وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أكد خلال لقاء مع جنوده، أنّ "من أهم الدروس المستفادة من أحداث 7 تشرين الأول 2023، ضرورة التأهب الدائم والعالي لأي هجوم مفاجئ على حدودنا، بدءًا من مستوى الفصيلة وصولًا إلى هيئة الأركان العامة".وترى القيادة العسكرية أنّ الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران ستؤدي إلى موقف أكثر ليونة في المفاوضات، وهو ما ينسجم مع النظرية التي يتبناها الرئيس الأميركي.في المقابل، تذكر القناة الإسرائيليّة أنّ "هناك متخصصين يشككون في هذا الاحتمال، ويزعمون أن إيران لن تتنازل عن الرئيسية بالنسبة لها في هذا الوقت". (ارم نيوز)