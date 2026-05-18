عربي-دولي

إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من ترامب... ما الذي تُخطّط لضربه في إيران؟

Lebanon 24
18-05-2026 | 08:00
إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من ترامب... ما الذي تُخطّط لضربه في إيران؟
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر إسرائيلية كشفت ملامح الخطط التي سيتمّ تنفيذها مع الولايات المتحدة ضدّ إيران، في حال اتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بشأن استئناف العمليات العسكرية.
وقال مصدر عسكري لقناة "كان" الإسرائيليّة، إنه "في حال سمح ترامب باستئناف الهجمات على إيران، فستكون هجمات مشتركة من قبل الجيشين الإسرائيلي والأميركي".

وأضاف أنّ "إسرائيل لديها اهتمام بشنّ ضربات على أهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران، وهو التهديد الذي لطالما لوّح به الرئيس الأميركي ولقي تأييداً كبيراً من حليفه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أكد خلال لقاء مع جنوده، أنّ "من أهم الدروس المستفادة من أحداث 7 تشرين الأول 2023، ضرورة التأهب الدائم والعالي لأي هجوم مفاجئ على حدودنا، بدءًا من مستوى الفصيلة وصولًا إلى هيئة الأركان العامة".

وترى القيادة العسكرية في إسرائيل أنّ الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران ستؤدي إلى موقف أكثر ليونة في المفاوضات، وهو ما ينسجم مع النظرية التي يتبناها الرئيس الأميركي.

في المقابل، تذكر القناة الإسرائيليّة أنّ "هناك متخصصين يشككون في هذا الاحتمال، ويزعمون أن إيران لن تتنازل عن القضايا الرئيسية بالنسبة لها في هذا الوقت". (ارم نيوز)
 
 
 
القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون للعودة للقتال فورا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة
تهديد إسرائيليّ باغتيال مجتبى خامنئي: ننتظر الضوء الأخضر لعودة الحرب
مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لـ"رويترز": نستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية وتنتظر الضوء الأخضر من واشنطن
إسرائيل تترقب الضوء الأخضر... منشآت الطاقة الإيرانية على قائمة الأهداف
