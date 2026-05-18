عربي-دولي

تُروّج للاستيطان في دولة عربيّة.. حركة إسرائيلية تثير الجدل وهذه قصتها

18-05-2026 | 07:13
تُروّج للاستيطان في دولة عربيّة.. حركة إسرائيلية تثير الجدل وهذه قصتها
اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 30 ناشطاً إسرائيلياً منذ ساعات صباح يوم أمس الأحد، وذلك إثر دخولهم الأراضي السورية لتشجيع إقامة المستوطنات
واخترق النشطاء الذين يُطلقون على أنفسهم اسم "روّاد الباشان"، الحدود السورية وقاموا بتقييد أنفسهم بالسياج الأمني الفاصل مع الجولان السوري المحتل، بين قريتي مجدل شمس وحضر، للمطالبة بإقرار مشروع استيطاني داخل الأراضي السورية.

وذكرت الحركة أنّ المشاركين وصلوا ليلًا إلى المنطقة الحدودية، وقاموا بتقييد أنفسهم بالسياج بهدف منع القوات الإسرائيلية من إخلائهم، في خطوة "احتجاجية" تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على إقامة مستوطنات لعائلات من الحركة داخل المنطقة.


وتزامنت هذه التحركات مع ما يسميه المستوطنون "يوم الجولان"، الذي يوافق الأول من شهر "سيفان" العبري، ويحيي مرور 59 عاماً على احتلال الجولان السوري خلال حرب حزيران 1967.

ما هي حركة "روّاد الباشان"؟

وتُعدّ "روّاد الباشان" حركة استيطانية إسرائيلية حديثة التأسيس، ظهرت في نيسان 2025، وتضمّ مستوطنين من الضفة الغربية والجولان المحتل.

وتسعى الحركة إلى إقامة مستوطنات دائمة داخل الأراضي السورية، خصوصًا في محيط مستوطنة "ألوني هباشان"، تحت شعار "استعادة أرض الباشان"، في إشارة توراتية إلى الجولان السوري. (التلفزيون العربي)
