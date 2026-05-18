تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

مقابل مبالغ كبيرة... روسيا تُجنّد مقاتلين من هذه الدولة العربيّة في الحرب الأوكرانيّة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-05-2026 | 07:30
A-
A+
مقابل مبالغ كبيرة... روسيا تُجنّد مقاتلين من هذه الدولة العربيّة في الحرب الأوكرانيّة
مقابل مبالغ كبيرة... روسيا تُجنّد مقاتلين من هذه الدولة العربيّة في الحرب الأوكرانيّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "روسيا تستدرج المقاتلين اليمنيين إلى حربها ضد أوكرانيا من خلال دفع مبالغ نقدية كبيرة ورواتب شهرية ووعود بمنحهم الجنسية. وأفادت مصادر متعددة للموقع أن الشباب الذين قاتلوا في السابق على الخطوط الأمامية في تعز أو مأرب أو على طول الحدود السعودية يُعرض عليهم رواتب ومكافآت عالية تفوق بكثير رواتب الجيش في اليمن، مما يحوّل الحرب الروسية إلى هروب مربح من الفقر. فمنذ عام 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا واستولت على ما يقرب من 20 في المئة من البلاد، برزت تقارير تفيد بأن اليمنيين تعرضوا للخداع للقتال في صفوف روسيا، غالباً بعدما وُعدوا بوظائف مدنية ذات رواتب جيدة".
Advertisement

وبحسب الموقع: "خلال العام الماضي، بدأ عدد من المقاتلين اليمنيين بنشر تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي تصف "الواقع" على الأرض؛ وذكرت بعض المنشورات أن اليمنيين الذين يصلون إلى خطوط المواجهة يُمنعون عمومًا من المغادرة حتى إتمام عقد لمدة عام مع الجيش الروسي. ووصف كثيرون ظروفاً أشد قسوة مما عانوه في حرب اليمن الدامية، بل إن بعضهم حذر الآخرين من القدوم. وفي غضون ذلك، لم تنشر بعض الحسابات التي يرصدها الموقع أي تحديثات منذ عدة أشهر، مما أثار تكهنات حول احتمال مقتل أصحابها في المعارك؛ وناشد عددٌ قليلٌ ممن ظهروا في مقاطع الفيديو الحكومة اليمنية المساعدة في إعادتهم. لكن حتى الآن، لم تتخذ الحكومة أي إجراء علني، كما لا توجد إحصاءات رسمية لعدد اليمنيين الذين يقاتلون في أوكرانيا، لأن معظمهم يسافرون عبر وسطاء غير رسميين بدلاً من القنوات الرسمية".

وتابع الموقع: "تعارض العديد من العائلات اليمنية فكرة قتال أبنائها في أوكرانيا، ولكن بالنسبة للمقاتلين أنفسهم، فإن الرحلة غالباً ما تكون محاولة يائسة للهروب من الفقر. وقال مصطفى صبري، والد محمود الذي قاتل على جبهات عدة في اليمن، للموقع: "لا أحد يسعد برؤية ابنه يقاتل في أوكرانيا". في أواخر عام 2025، أخبر محمود، إبن الـ37 عاماً، عائلته أنه مسافر للعمل في مطعم في جيبوتي. وعلى رغم أنه سافر إلى هناك بالفعل، اكتشف أقاربه لاحقًا أنه واصل رحلته إلى روسيا. وأصر مصطفى على أن ابنه لم يكن يذهب من أجل المال فحسب، وأشار إلى أنه ربما تم التلاعب به. وأضاف: "قال لي إنه مسافر للعمل في جيبوتي، ثم صُدِمنا عندما اكتشفنا أنه في روسيا. لا أستطيع التحدث إليه الآن، لكنني آمل أن يعود قريباً حتى نتمكن من معرفة الحقيقة". وقال: "لا نعلم إن كان حياً أم ميتاً أم محتجزاً، لكنني آمل أن نسمع صوته قريباً"."

وأضاف الموقع: "قال محمد علي، وهو صحافي ومراقب مخضرم، إنه في حين أن معظم اليمنيين الذين يسافرون إلى روسيا اليوم يدركون أنهم سيقاتلون، إلا أن البعض في موجات التجنيد السابقة تعرضوا للخداع من قبل السماسرة. وأضاف: "يخبر السماسرة الضحايا أنهم سيقومون بأعمال مدنية، مثل العمل في المطاعم أو المزارع. ولكن عندما يصلون إلى روسيا، يجدون أنفسهم في معسكرات وليس أمامهم خيار سوى توقيع عقود عسكرية لمدة عام واحد". وقال علي إن هذا الخداع كان شائعاً بشكل خاص بين المجموعات التي أُرسلت إلى روسيا في عام 2023 وأوائل عام 2024. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، يبدو أن معظم المجندين يدركون تماماً أنهم يتجهون إلى الخطوط الأمامية. وتابع قائلاً: "لقد لعب الوضع الاقتصادي المتردي وعدم انتظام دفع الرواتب داخل الجيش اليمني والجماعات العسكرية الأخرى دوراً رئيسياً في إجبار المقاتلين اليمنيين على السفر إلى روسيا بحثاً عن دخل أفضل"."
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لماذا أصبح بحر قزوين ذا أهمية بالغة في كل من الحرب الأوكرانية والحرب الإيرانية؟
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف اثنين من أفرادها.. عصابة توهم ضحاياها بإمكانية تأمين سفرهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية بالدولار (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: شركات غربية تجند مرتزقة للقتال مع القوات الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: روسيا تواصل إطلاق النار على الجبهة وأوكرانيا سترد بالمثل حتى تتوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 17:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

روسيا اليوم

مصطفى على

البريطاني

محمود ال

أوكرانيا

السعودية

اليمنية

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-18
Lebanon24
09:54 | 2026-05-18
Lebanon24
09:42 | 2026-05-18
Lebanon24
09:28 | 2026-05-18
Lebanon24
09:00 | 2026-05-18
Lebanon24
08:53 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24