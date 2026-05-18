|
عربي-دولي
أميركا تدرس توجيهات جنائية اتهامات لكاسترو
Lebanon 24
18-05-2026
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت تقارير أميركية أن
إدارة الرئيس
دونالد ترمب
تعتزم توجيه اتهامات جنائية بحق الزعيم الكوبي راؤول
كاسترو
، تتعلق بحادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ" التي كانت تضم منفيين كوبيين.
وقال مسؤول في
وزارة العدل
الأميركية إن إدارة
ترمب
تستعد للإعلان عن توجيه لائحة اتهام ضد راؤول كاسترو، البالغ من العمر 94 عاماً، يوم 20 أيار، في مدينة ميامي الأميركية.
وأسفرت الحادثة حينها عن مقتل أربعة أشخاص، وأثارت أزمة دبلوماسية كبيرة بين
الولايات المتحدة
وكوبا.
وبحسب المسؤول الأميركي، فإن الادعاء
الفيدرالي
في ميامي يستعد لإحياء ذكرى الضحايا في فعالية رسمية بالتزامن مع الإعلان المتوقع عن الاتهامات، بينما أكدت تقارير أن لائحة الاتهام لا تزال بحاجة إلى موافقة هيئة محلفين كبرى قبل اعتمادها رسميًا.
في المقابل، دافعت الحكومة الكوبية عن قرار إسقاط الطائرتين، معتبرة أن الخطوة كانت رداً مشروعاً من قبل القوات الكوبية، على اختراق المجال الجوي للبلاد.
