أميركا تدرس توجيهات جنائية اتهامات لكاسترو

قالت تقارير أميركية أن تعتزم توجيه اتهامات جنائية بحق الزعيم الكوبي راؤول ، تتعلق بحادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ" التي كانت تضم منفيين كوبيين.وقال مسؤول في الأميركية إن إدارة تستعد للإعلان عن توجيه لائحة اتهام ضد راؤول كاسترو، البالغ من العمر 94 عاماً، يوم 20 أيار، في مدينة ميامي الأميركية.وأسفرت الحادثة حينها عن مقتل أربعة أشخاص، وأثارت أزمة دبلوماسية كبيرة بين وكوبا.وبحسب المسؤول الأميركي، فإن الادعاء في ميامي يستعد لإحياء ذكرى الضحايا في فعالية رسمية بالتزامن مع الإعلان المتوقع عن الاتهامات، بينما أكدت تقارير أن لائحة الاتهام لا تزال بحاجة إلى موافقة هيئة محلفين كبرى قبل اعتمادها رسميًا.في المقابل، دافعت الحكومة الكوبية عن قرار إسقاط الطائرتين، معتبرة أن الخطوة كانت رداً مشروعاً من قبل القوات الكوبية، على اختراق المجال الجوي للبلاد.