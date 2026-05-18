العثور على جثث جميع الغواصين الإيطاليين في المالديف

Lebanon 24
18-05-2026 | 07:41
العثور على جثث جميع الغواصين الإيطاليين في المالديف
أعلنت حكومة جزر المالديف، عن عثور فرق الإنقاذ على جثث جميع الغواصين الإيطاليين المفقودين في منطقة فافو أتول.

ووفقاً لوزارة الخارجية الإيطالية، فإن خمسة مواطنين إيطاليين لقوا حتفهم يوم الخميس الماضي أثناء استكشافهم لكهف بحري يقع على عمق سحيق يصل إلى نحو 50 متراً، وهو عمق يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به قانوناً للغوص الترفيهي في جزر المالديف والمحدد بـ 30 متراً فقط.
وكانت السلطات المحلية قد عثرت على جثة مدرب الغوص، جيانلوكا بينيديتي، بالقرب من مدخل  الكهف يوم الحادث، قبل أن تضطر لتعليق عمليات البحث المبدئية إثر حادث مأسوي آخر أسفر عن وفاة غواص عسكري مالديفي يدعى "محمد مهدّي" خلال مهمة إنقاذ خطيرة ومحفوفة بالمخاطر لمحاولة الوصول إلى العالقين.

ومع استئناف العمليات، نجحت الفرق في تحديد موقع الجثث الأربع المتبقية. وحددت حكومة المالديف هويات الضحايا الآخرين، وتبين أن من بينهم شخصيات بارزة في المجتمع العلمي والأكاديمي الإيطالي؛ وهم مونيكا مونتيفالكوني، الأستاذة المشاركة في علم البيئة بجامعة جينوا، وابنتها جورجيا سوماكال، بالإضافة إلى عالم الأحياء البحرية فيديريكو غوالتيري، والباحثة مورييل أودينينو. (ارم نيوز)
في المالديف.. رحلة لـ5 إيطاليين انتهت بمأساة
