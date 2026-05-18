الصين تدين بمشاركة وزير خارجية تايوان في فعاليات بسويسرا

Advertisement

وذكرت بكين الأسبوع الماضي أنها ستمنع مجدداً تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من المشاركة في ⁠جمعية الصحة العالمية السنوية التي تعقدها هذا الأسبوع.ولكن كما حدث في السنوات السابقة، أرسلت تايوان وفداً لعقد اجتماعاتها الخاصة وانضم وزير الخارجية لين تشيا لونج هذا العام إلى شيه تشونج ليانج.وقال قوه جياكون المتحدث باسم في ‌إن "ممارسة ⁠السلطات التايوانية المتمثلة في إرسال أشخاص إلى أنحاء العالم للتسلل إلى مؤتمرات لجذب الانتباه لا تعدو كونها سلوكا هزليا؛ ولن تؤدي إلا إلى إحراج أنفسهم وهي (ممارسات) محكوم ⁠عليها بالفشل".وترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، وتؤكد أن الصين لا تملك الحق في تمثيل أو التحدث ⁠باسمها دولياً.وأعلن لين وصوله إلى جنيف عبر صفحته على ، وقال: "بانضمام تايوان إلى ⁠العالمية، يمكنها ضمان حق جميع مواطنيها في الصحة بشكل أفضل، وتقديم المزيد من الدعم لبقية العالم".