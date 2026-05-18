|
عربي-دولي
الصين تدين بمشاركة وزير خارجية تايوان في فعاليات بسويسرا
Lebanon 24
18-05-2026
|
08:00
قالت
الصين
، اليوم الاثنين، إنها تعارض دور الدول في توفير منصات للمساعي "الانفصالية الداعية إلى استقلال تايوان"، وذلك بعد وصول
وزير الخارجية
التايواني إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماع لمنظمة الصحة العالمية.
وذكرت بكين الأسبوع الماضي أنها ستمنع مجدداً تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من المشاركة في جمعية الصحة العالمية السنوية التي تعقدها
منظمة الصحة العالمية
هذا الأسبوع.
ولكن كما حدث في السنوات السابقة، أرسلت تايوان وفداً لعقد اجتماعاتها الخاصة وانضم وزير الخارجية لين تشيا لونج هذا العام إلى
وزير الصحة
شيه تشونج ليانج.
وقال قوه جياكون المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الصينية
في
مؤتمر صحفي
دوري
إن "ممارسة السلطات التايوانية المتمثلة في إرسال أشخاص إلى أنحاء العالم للتسلل إلى مؤتمرات لجذب الانتباه لا تعدو كونها سلوكا هزليا؛ ولن تؤدي إلا إلى إحراج أنفسهم وهي (ممارسات) محكوم عليها بالفشل".
وترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، وتؤكد أن الصين لا تملك الحق في تمثيل
الجزيرة
أو التحدث باسمها دولياً.
وأعلن لين وصوله إلى جنيف عبر صفحته على
فيسبوك
، وقال: "بانضمام تايوان إلى
منظمة الصحة
العالمية، يمكنها ضمان حق جميع مواطنيها في الصحة بشكل أفضل، وتقديم المزيد من الدعم لبقية العالم".
