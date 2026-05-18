عربي-دولي
ألمانيا تدعو إيران إلى مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز
Lebanon 24
18-05-2026
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان المستشار الألماني فريدريش ميرتس الهجمات الجوية
الإيرانية
الأخيرة ضد
الإمارات
ودول أخرى في المنطقة، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري على أمن
الشرق الأوسط
بأكمله.
وقال ميرتس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الهجمات على المنشآت النووية تمثل تهديدًا لسلامة السكان في عموم المنطقة، مؤكدًا ضرورة منع أي تصعيد إضافي للعنف.
وفي منشور آخر، دعا المستشار الألماني
إيران
إلى الدخول في "مفاوضات جادة" مع
الولايات المتحدة
، والتوقف عن تهديد جيرانها، إضافة إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون قيود.
وأعربت
دولة الإمارات
، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدًا كهربائيًا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
