ألمانيا تدعو إيران إلى مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز

أدان المستشار الألماني فريدريش ميرتس الهجمات الجوية الأخيرة ضد ودول أخرى في المنطقة، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري على أمن بأكمله.وقال ميرتس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الهجمات على المنشآت النووية تمثل تهديدًا لسلامة السكان في عموم المنطقة، مؤكدًا ضرورة منع أي تصعيد إضافي للعنف.وفي منشور آخر، دعا المستشار الألماني إلى الدخول في "مفاوضات جادة" مع ، والتوقف عن تهديد جيرانها، إضافة إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون قيود.وأعربت ، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدًا كهربائيًا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.