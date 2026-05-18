بعد حصولها على ضمانات دولية.. إيران تؤكد حضورها في المونديال

أكدت مشاركة منتخبها في مونديال 2026 الذي سيقام في وكندا والمكسيك، مشيرة إلى حصولها على ضمانات رسمية من الاتحاد الدولي "فيفا".

وأوضحت الخارجية أن "فيفا" تعهد بضمان الولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول المنظمة، بكافة القواعد المعتمدة، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات الدخول والتنظيم وسلامة الوفود المشاركة.



ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي أكد بدوره أن المنتخب سيكون حاضرا في مونديال 2026، وسيخوض مبارياته داخل الأراضي الأميركية بشكل طبيعي ضمن المنتخبات المتأهلة.



وتشير التقارير إلى أن هذا الملف كان يثير بعض التساؤلات حول الجوانب الدبلوماسية والتنظيمية، إلا أن "فيفا" شدد في أكثر من مناسبة على أن جميع المنتخبات المتأهلة ستشارك دون استثناء وفق الضمانات المعتمدة من الدول المستضيفة. (روسيا اليوم)