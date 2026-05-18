إيرن تُسلّم أميركا مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب من 14 بنداً

نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطّلع ومقرّب من فريق التفاوض، أن سلّمت نصاً جديداً مكوّناً من 14 بنداً عبر الوسيط ، تمهيداً لنقله إلى الجانب الأميركيّ.وبحسب المصدر، فإن الوسيط الباكستاني سيتولى إيصال المقترح إلى ضمن آلية تبادل الرسائل والمواقف بين الطرفين.وأوضح المصدر أن كانت قد ردّت مؤخراً على النسخة السابقة من المقترح الإيراني، والتي كانت أيضاً مكوّنة من 14 بنداً، مشيراً إلى أن طهران قامت بإجراء تعديلات على موقفها قبل إعادة إرسال النص بصيغته الجديدة عبر القنوات ذاتها.وأضاف أن التحديث الإيراني الأخير يركّز بشكل أساسي على قضايا تتعلق بإنهاء التصعيد ووقف الحرب، إضافة إلى إدراج إجراءات "بناء الثقة" من الجانب الأميركي ضمن إطار أي اتفاق محتمل.وأكد المصدر أن عملية تبادل الرسائل بين الجانبين مستمرة عبر الوسيط الباكستاني في إطار غير مباشر، دون الدخول في مفاوضات مباشرة معلنة حتى الآن.ونقلت وكالة " " عن مصدر باكستاني مطّلع أن الولايات المتحدة وإيران تواصلان تعديل شروطهما ضمن مسار غير مباشر من التفاوض، مشيراً إلى أن الوقت المتاح لحلّ الخلافات "يتقلص بسرعة".وبحسب المصدر، فإن الطرفين لا يزالان يقومان بتبادل مقترحات وشروط جديدة عبر قنوات الوساطة، في إطار جهود تهدف إلى تضييق الفجوات بين مواقفهما.وأضاف المصدر أن "واشنطن وطهران مستمرتان في تغيير مواقفهما وشروطهما"، محذراً من أن "الوقت المتبقي لمعالجة الخلافات لم يعد كبيراً". (ارم نيوز)