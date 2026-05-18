عربي-دولي

إيرن تُسلّم أميركا مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب من 14 بنداً

18-05-2026 | 08:36
إيرن تُسلّم أميركا مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب من 14 بنداً
نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطّلع ومقرّب من فريق التفاوض، أن طهران سلّمت نصاً جديداً مكوّناً من 14 بنداً عبر الوسيط الباكستاني، تمهيداً لنقله إلى الجانب الأميركيّ.
وبحسب المصدر، فإن الوسيط الباكستاني سيتولى إيصال المقترح الإيراني إلى واشنطن ضمن آلية تبادل الرسائل والمواقف بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة كانت قد ردّت مؤخراً على النسخة السابقة من المقترح الإيراني، والتي كانت أيضاً مكوّنة من 14 بنداً، مشيراً إلى أن طهران قامت بإجراء تعديلات على موقفها قبل إعادة إرسال النص بصيغته الجديدة عبر القنوات ذاتها.

وأضاف أن التحديث الإيراني الأخير يركّز بشكل أساسي على قضايا تتعلق بإنهاء التصعيد ووقف الحرب، إضافة إلى إدراج إجراءات "بناء الثقة" من الجانب الأميركي ضمن إطار أي اتفاق محتمل.

وأكد المصدر أن عملية تبادل الرسائل بين الجانبين مستمرة عبر الوسيط الباكستاني في إطار غير مباشر، دون الدخول في مفاوضات مباشرة معلنة حتى الآن.


ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني مطّلع أن الولايات المتحدة وإيران تواصلان تعديل شروطهما ضمن مسار غير مباشر من التفاوض، مشيراً إلى أن الوقت المتاح لحلّ الخلافات "يتقلص بسرعة".

وبحسب المصدر، فإن الطرفين لا يزالان يقومان بتبادل مقترحات وشروط جديدة عبر قنوات الوساطة، في إطار جهود تهدف إلى تضييق الفجوات بين مواقفهما.

وأضاف المصدر أن "واشنطن وطهران مستمرتان في تغيير مواقفهما وشروطهما"، محذراً من أن "الوقت المتبقي لمعالجة الخلافات لم يعد كبيراً". (ارم نيوز)
وكالة فارس عن مصادر: إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب
مصادر أميركية لـ CNN : من المتوقع أن ترد إيران اليوم على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب
رويترز عن مصدر باكستاني: قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا لأميركا لإنهاء الحرب
أ.ب عن مسؤولين باكستانيين: إيران تلقت مقترح وقف إطلاق النار الأميركي المكون من 15 بندا
