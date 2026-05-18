فيلم جديد... هذه تفاصيل فيلم هاري وميغان

Advertisement

يعمل الأمير هاري وزوجته على إنتاج فيلم روائي طويل يتناول حرب ، مستوحى من كتاب "لا مفر: القصة الحقيقية المؤلمة لرجال تحت الحصار"، ضمن شراكتهما المستمرة مع منصة "نتفليكس".وتدور أحداث الفيلم حول "السرية إيزي"، وهي وحدة من الجنود من فوج المظليين والفوج الملكي الأيرلندي، التي أُرسلت إلى مدينة موسى قلعة في ولاية هلمند، حيث تجد نفسها محاصرة من قبل قوات تفوقها عددًا من حركة أثناء تنفيذ مهمة عسكرية معقدة.ويتولى كتابة السيناريو مات شارمان، المعروف بفيلم "جسر الجواسيس"، استنادًا إلى كتاب الرائد آدم جويت قائد الوحدة، على أن يتم إنتاج الفيلم لصالح "نتفليكس" عبر شركة "آرتشويل" التابعة لهاري وميغان، إلى جانب تريسي رايرسون المسؤولة عن المحتوى الدرامي. (ارم نيوز)