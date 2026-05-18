عربي-دولي

فيلم جديد... هذه تفاصيل فيلم هاري وميغان

Lebanon 24
18-05-2026 | 08:53
فيلم جديد... هذه تفاصيل فيلم هاري وميغان
يعمل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على إنتاج فيلم روائي طويل يتناول حرب أفغانستان، مستوحى من كتاب "لا مفر: القصة الحقيقية المؤلمة لرجال تحت الحصار"، ضمن شراكتهما المستمرة مع منصة "نتفليكس".
وتدور أحداث الفيلم حول "السرية إيزي"، وهي وحدة من الجنود البريطانيين من فوج المظليين والفوج الملكي الأيرلندي، التي أُرسلت إلى مدينة موسى قلعة في ولاية هلمند، حيث تجد نفسها محاصرة من قبل قوات تفوقها عددًا من حركة طالبان أثناء تنفيذ مهمة عسكرية معقدة.

ويتولى كتابة السيناريو مات شارمان، المعروف بفيلم "جسر الجواسيس"، استنادًا إلى كتاب الرائد آدم جويت قائد الوحدة، على أن يتم إنتاج الفيلم لصالح "نتفليكس" عبر شركة "آرتشويل" التابعة لهاري وميغان، إلى جانب تريسي رايرسون المسؤولة عن المحتوى الدرامي. (ارم نيوز)

