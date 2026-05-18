المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: إحتمالات إقدام الصين على غزو تايوان منخفضة للغاية

توقع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووزير الدفاع السابق غيتس، أن تكون احتمالات إقدام على غزو تايوان منخفضة للغاية خاصة خلال السنوات القليلة المقبلة.وقال غيتس، الذي يشغل حاليا منصب مستشار كلية وماري في ولاية فرجينيا، خلال مقابلة على شبكة " "، إنه لا يعتقد أن الصين تريد شنّ هجوم مباشر على تايوان، موضحا أن لا ترغب في تدمير مصانع الرقائق الإلكترونية التي تسعى للسيطرة عليها.