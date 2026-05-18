رئيس وزراء أرمينيا ينفعل على مواطنة: قولي شكرا لأن أحدا لم يحطم رأسك

فقد رئيس الوزراء الأرميني أعصابه وصرخ في وجه امرأة أرمينية من خلال لقاء انتخابي بالعاصمة يريفان، بعد أن واجهته باتهامات حادة بتدمير البلاد وتشريد الأسر.

وقالت المرأة لباشينيان: "لقد سرقت وطني، وأبدت شابا بأكمله، وانتزعت مني أطفالي وأخي. أردتم كسرنا، لكننا لم نكسر".



فرد بنبرة تهديدية حادة، مجددا اتهاماته لأبناء قره باغ بالفرار إبان النزاع المسلح، وقال: "سأبيد روب وسامفيل معا"، في إشارة إلى الرئيس السابق كوتشاريان وزعيم حزب " القوية" سامفيل كارابيتيان، فيما وصف أبناء قادة بـ"المنحطين الفارين من ساحة المعركة".



وأضاف:"هل انتهيت من الكلام؟ الآن استمعي، استمعي إلى الردّ، أولا، قولي شكرا لأن أحدا لم يحطم رأسك الآن في أقرب مرحاض". (روسيا اليوم)