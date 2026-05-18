إستطلاع رأي... كيف ينظر الأميركيّون إلى الحرب على إيران؟

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة " تايمز" الأميركية، أنّ الغالبية العظمى من سكان يعتقدون أن النزاع المسلح مع يمثل خطأ فادحا ارتكبته .ووفقا للنتائج التي نشرتها الصحيفة، أعرب 64% من المشاركين في عن قناعتهم بأن قرار خوض المواجهة مع إيران كان خطأ من جانب ، في حين اعتبر 30% فقط أن هذا الخطوة كانت صحيحة، بينما عجز الباقون عن الإدلاء برأي واضح في هذا الشأن.وأشارت النتائج إلى أن السبب وراء معارضة للتورط في النزاع مع الجمهورية الإسلامية يتمثل في التأثير السلبي الكبير لهذا الصراع على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات الحرب على الأسواق العالمية. (روسيا اليوم)