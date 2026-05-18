تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بزشكيان: لا يمكننا القول إن العدو يُهزم ونحن نزدهر
Lebanon 24
18-05-2026
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، اليوم الاثنين، بالعواقب الاقتصادية للحصار البحري الأميركي على موانئ بلاده، قائلاً: "لا نملك القدرة على تصدير
النفط
وتأمين الدولارات لاستيراد البنزين".
Advertisement
وفي إشارة إلى المشاكل التي طرأت على طريق تصدير النفط في
إيران
، أضاف
بزشكيان
في تصريحات: "لقد أغلقوا الطريق، ونحن لا نصدر النفط. لا يمكننا تصدير النفط بسهولة".
كما أردف أن "طاقتنا الإنتاجية من البنزين انخفضت بشكل كبير"، ولفت إلى أنه "علينا ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين".
كذلك مضى قائلاً إنه "يجب أن نخفض سقف توقعاتنا ونتقبل الواقع حتى نتمكن من مواجهة العدو".
وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكننا الادعاء بأننا لا نعاني من مشاكل"، مؤكداً أنه "يجب أن نكون صادقين مع المواطنين". كما تابع: "نبذل قصارى جهدنا لتأمين سبل عيش المواطنين، لكن هناك حدود لجهدنا".
إلى ذلك أضاف: "نحن نخوض معركة، وعلينا أن نتقبل المشقة"، موضحاً أنه "لا يمكننا القول إن العدو يُهزم ونحن نزدهر".
فيما بيّن أنه إذا استمر الوضع الحالي فيما يخص الطاقة، "فسنواجه مشاكل صيفاً وشتاء، وهذه العواقب ستؤثر على الجميع".
أما عن المحادثات مع
الولايات المتحدة
، فشدد بزشكيان على أنه "ليس من المنطقي أن نقول إننا لن نتحاور". وتابع: "يجب أن نتحدث بعقلانية ونتلقى ردوداً عقلانية". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: عدم الثقة بالعدو واليقظة في التعامل معه أمر أساسي لا يمكن تجاهله
Lebanon 24
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: عدم الثقة بالعدو واليقظة في التعامل معه أمر أساسي لا يمكن تجاهله
18/05/2026 19:38:04
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى: هذا الوطن لا يُمكن أن يُهزم
Lebanon 24
المرتضى: هذا الوطن لا يُمكن أن يُهزم
18/05/2026 19:38:04
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: انتصارنا في إيران ساحق ولا يمكن للإيرانيين القول إنهم يتفاوضون معنا ولا أحد هناك يريد أن يشغل منصب المرشد الأعلى الآن
Lebanon 24
ترامب: انتصارنا في إيران ساحق ولا يمكن للإيرانيين القول إنهم يتفاوضون معنا ولا أحد هناك يريد أن يشغل منصب المرشد الأعلى الآن
18/05/2026 19:38:04
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الإيراني: علينا أن نحبط العدو ونهزمه
Lebanon 24
المرشد الإيراني: علينا أن نحبط العدو ونهزمه
18/05/2026 19:38:04
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
الإيراني
الغاز
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
ستارمر يرفض التنحي: لن أستقيل ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل
Lebanon 24
ستارمر يرفض التنحي: لن أستقيل ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل
11:20 | 2026-05-18
18/05/2026 11:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثانية... نتنياهو يجتمع بالمجلس الأمني المصغر
Lebanon 24
للمرّة الثانية... نتنياهو يجتمع بالمجلس الأمني المصغر
10:40 | 2026-05-18
18/05/2026 10:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: لن أستقيل من منصبي
Lebanon 24
ستارمر: لن أستقيل من منصبي
10:36 | 2026-05-18
18/05/2026 10:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن صحة مجتبى خامنئي... إليكم ما كشفته وكالة إيرانيّة
Lebanon 24
آخر خبر عن صحة مجتبى خامنئي... إليكم ما كشفته وكالة إيرانيّة
10:24 | 2026-05-18
18/05/2026 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الأسبوع... هل تستأنف أميركا حربها ضدّ إيران؟
Lebanon 24
هذا الأسبوع... هل تستأنف أميركا حربها ضدّ إيران؟
10:07 | 2026-05-18
18/05/2026 10:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
Lebanon 24
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
06:00 | 2026-05-18
18/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسباني عن "حرب لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقرير إسباني عن "حرب لبنان".. ماذا قال؟
15:00 | 2026-05-17
17/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "أموال حزب الله".. تفاصيل ينشرها مركز في تل أبيب
Lebanon 24
عن "أموال حزب الله".. تفاصيل ينشرها مركز في تل أبيب
14:00 | 2026-05-17
17/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:40 | 2026-05-18
18/05/2026 03:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:20 | 2026-05-18
ستارمر يرفض التنحي: لن أستقيل ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل
10:40 | 2026-05-18
للمرّة الثانية... نتنياهو يجتمع بالمجلس الأمني المصغر
10:36 | 2026-05-18
ستارمر: لن أستقيل من منصبي
10:24 | 2026-05-18
آخر خبر عن صحة مجتبى خامنئي... إليكم ما كشفته وكالة إيرانيّة
10:07 | 2026-05-18
هذا الأسبوع... هل تستأنف أميركا حربها ضدّ إيران؟
10:00 | 2026-05-18
مشهدية فنزويلا قد تتكرر.. هل تكون كوبا الهدف الجديد لأميركا؟
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 19:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24