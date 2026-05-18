تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دعوات أوروبية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا

Lebanon 24
18-05-2026 | 13:19
A-
A+

دعوات أوروبية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا
دعوات أوروبية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في اليوم الذي أعلنت فيه إيران رسمياً تأسيس ما أسمته "سلطة مضيق الخليج" لإدارة عبور السفن عبر هرمز، وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" من أنه "لن يتبقى شيء من إيران" إن لم تُوقّع اتفاقاً، انعقد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في وزارة الاقتصاد الفرنسية "برسي". 
Advertisement


يصف وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، مستضيف القمة، لصحيفة "ليزيكو"، الأسباب الهيكلية التي تجعل هذا الاجتماع ضرورةً لا اختياراً: "الطريقة التي يتطور بها الاقتصاد العالمي منذ عشر سنوات غير مستدامة بشكل واضح، الصين لا تستهلك بما يكفي، والولايات المتحدة تستهلك أكثر من اللازم، وأوروبا لا تستثمر بما يكفي. هذه الاختلالات العالمية باتت ملكاً مشتركاً يجب معالجته بالدرجة الأولى داخل السبع". 

ويضيف موقع "توت لوروب" أن "النهج القتالي والانتهازي لترامب تجاه حلفائه كمنافسيه أربك قادة السبع، الذين يعانون أصلاً من تهديد ركود النمو والتضخم المتصاعد جراء الحرب في الشرق الأوسط".

وتنقل "ليزيكو" وصفاً لاذعاً لسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، من أحد المشاركين في القمة، بأنه يفتقر إلى المرونة الدبلوماسية خلال تعامله مع الشركاء الدوليين. 

ويمثّل بيسنت إدارة تُصرّ على توظيف الرسوم الجمركية لمعالجة العجز التجاري مع الصين وخفض الفوائض الأوروبية، بينما يرفض شركاؤه منطق الحروب التجارية. 

ويُقرّ ليسكور صراحةً لـ"توت لوروب" بأن "المناقشات ليست سهلة، لن أقول لكم إننا متفقون على كل شيء، بما في ذلك مع أصدقائنا الأمريكيين الذين لدينا معهم خلافات جوهرية، لا سيما على مستقبل التجارة الدولية". 

من جهتها، تُوضّح إذاعة "فرانس إنفو" أن الأزمة الطارئة تطغى على كل شيء: "في رأس أولويات كبار المسؤولين الماليين، التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز، المحور البحري الذي تعبر منه 20% من النفط الخام العالمي، وهو محور بالغ الأهمية أيضاً لنقل الأسمدة". 

وتُضيف رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس لـ"ماي جوي أونلاين": "فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع بشكل دائم أمران بالغا الأهمية للحدّ من التأثير على الاقتصاد".

والأرقام القاسية تظهر حجم الأزمة، برنت يُغلق عند 109 دولارات للبرميل، وWTI عند 105 دولارات، بارتفاع سنوي يبلغ 74%. وتُحذّر وكالة الطاقة الدولية من أن "احتياطيات النفط تتراجع بوتيرة قياسية"، مع خطر "ارتفاعات سعرية جديدة قبيل ذروة الطلب الصيفي".

المعادن النادرة
تبرز "توت لوروب" نقطة توافق نادرة في الاجتماع وهي التصدي للاعتماد على المعادن النادرة الصينية. ويُوضح ليسكور لـ"ليزيكو": "يجب أن نفعل للمواد الحيوية ما فعلناه للطاقة في السبعينيات. أن نكون قادرين على فهم الأسواق حتى نتمكن من الرد عند أي اضطراب محتمل". 

كما تنقل "فرانس 24" أن فرنسا تأمل في بناء "صندوق أدوات مشترك" يشمل اتفاقيات تجارية استراتيجية وآليات تدخلية كالأسعار الدنيا والحصص.

يرصد "ماي جوي أونلاين" الأثر الأبعد للأزمة: في غانا، تسبب ارتفاع أسعار الوقود بدفع معدل التضخم إلى 3.4% في أبريل بعد موجة انخفاض طويلة، ويتوقع اقتصاديون تجاوزه الحدود العليا لمستهدف البنك المركزي. وفي جنوب أفريقيا وأنغولا وكينيا، أوقفت البنوك المركزية دورات تخفيض الفائدة لحماية عملاتها من فاتورة الاستيراد النفطي المتضاعفة.

وتشير "لوموند" إلى أن فرنسا كررت تجربة 2019 بدعوة أربع دول مراقبة: الهند والبرازيل وكينيا وكوريا الجنوبية. "تأمل باريس في أن يجعل هذا الإجراء مقترحات السبع يتردد صداها في منتديات دولية أخرى، ويُسهم في بناء توافق دولي"، قبل قمة الرؤساء المقررة في إيفيان بين 15 و17 حزيران.
مواضيع ذات صلة
الصين تدعو باكستان إلى تكثيف وساطتها بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحث المجتمع الدولي على دعم الحوار بين إيران والولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء لدعوة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيرًا في تاريخ العالم والرئيس الصيني صديق رائع ولقد حظيت باستقبال لا مثيل له
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الفرنسية

أن فرنسا

الأوروبي

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-05-18
Lebanon24
16:05 | 2026-05-18
Lebanon24
16:00 | 2026-05-18
Lebanon24
15:59 | 2026-05-18
Lebanon24
15:28 | 2026-05-18
Lebanon24
13:38 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24