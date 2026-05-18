تستمر يومين.. بوتين يبدأ زيارة إلى الصين
Lebanon 24
18-05-2026
|
23:23
بدأ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، يوم الثلاثاء، زيارة تستمر يومين إلى
الصين
، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة.
ويرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها
موسكو
لعلاقاتها مع بكين في ظل
العقوبات
الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في
أوكرانيا
.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية الأربعاء تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في
إيران
. بحسب الكرملين.
وقال الكرملين إن الزيارة ستشهد توقيع إعلان مشترك وعشرات الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والبنية التحتية.
ويتصدر ملف الطاقة جدول الأعمال، خصوصا مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"، الذي تسعى
روسيا
إلى تنفيذه لتوسيع صادراتها من الغاز إلى الصين.
وتأتي الزيارة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين موسكو وبكين.
