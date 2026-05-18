|
عربي-دولي
بـ 4.2 مليار دولار.. صفقة أميركية لتسليح كوريا الجنوبية
Lebanon 24
18-05-2026
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت
الولايات المتحدة
على بيع
كوريا الجنوبية
مروحيات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات سيول الدفاعية.
وقالت
وزارة الخارجية الأميركية
إنها أقرت صفقة لبيع 24 مروحية بحرية من طراز "سي هوك روميو" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلى جانب صفقة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار لتحديث مروحيات "أباتشي" التابعة للجيش الكوري الجنوبي.
وأكدت الوزارة أن الصفقة "ستعزز قدرة
جمهورية
كوريا
على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، وستوفر قوة أكثر فاعلية في ردع الخصوم.
وكانالرئيس الكوري الجنوبي
لي جاي
ميونغ قد تعهد خلال قمة مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2030.
