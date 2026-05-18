بـ 4.2 مليار دولار.. صفقة أميركية لتسليح كوريا الجنوبية

وقالت إنها أقرت صفقة لبيع 24 مروحية بحرية من طراز "سي هوك روميو" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلى جانب صفقة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار لتحديث مروحيات "أباتشي" التابعة للجيش الكوري الجنوبي. وافقت على بيع مروحيات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات سيول الدفاعية.

وأكدت الوزارة أن الصفقة "ستعزز قدرة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، وستوفر قوة أكثر فاعلية في ردع الخصوم.



وكانالرئيس الكوري الجنوبي ميونغ قد تعهد خلال قمة مع الرئيس الأميركي بشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2030.