إيران قد تتبنى تكتيكات جديدة إذا تجددت الحرب

ذكرت صحيفة " تايمز"، نقلًا عن مسؤول عسكري أميركي، أن استغلت وقف إطلاق النار لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت للقصف، كما أجرت تعديلات على تكتيكاتها العسكرية استعدادًا لأي مواجهة محتملة في .

وأضاف المسؤول أن خزّنت عددًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الغرانيت، بهدف تعزيز حمايتها من الضربات العسكرية.

وبحسب تحليل نشرته الصحيفة، فإن المسؤولين الإيرانيين قد يلجؤون إلى تكتيكات جديدة إذا تجددت الأعمال القتالية، بما في ذلك السعي إلى بسط السيطرة على ، فيما قد تشهد أي جولة مواجهة جديدة إطلاق عشرات أو حتى مئات الصواريخ يوميًا.