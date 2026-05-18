التوتر مستمر بين البلدين.. أميركا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا

أعلنت تعليق مشاركتها في "مجلس الدفاع المشترك الدائم" مع ، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الإنفاق العسكري والعلاقات التجارية.

وقال مساعد الأميركي ألبريدج كولبي إن " " قرر تعليق مشاركته في المجلس، معتبرا أن كندا "فشلت في إحراز تقدم موثوق به في التزاماتها الدفاعية".



ويعد المجلس، الذي أُنشئ عام 1940، هيئة استشارية مشتركة تضم مسؤولين عسكريين ومدنيين من البلدين لبحث قضايا الدفاع المشترك.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من ضغوط مارسها الرئيس الأميركي على الحلفاء لزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب فرض رسوم جمركية على كندا وتصريحات متكررة دعا فيها إلى ضمها كـ"الولاية الأميركية الـ51".



وكان رئيس الوزراء الكندي مارك قد أعلن خطة لاستثمار 500 مليار دولار في قطاع الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة.