هجوم على مركز إسلامي في كاليفورنيا يوقع قتلى

شهدت مدينة سان بولاية استنفارا أمنيا واسعا بعد هجوم مسلح استهدف في حي ، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المشتبه بهما.

Advertisement

وقالت شرطة سان دييغو إنها استجابت لبلاغ عن إطلاق نار داخل المجمع، قبل أن تدفع بوحدات التدخل السريع "سوات" وعشرات الدوريات إلى الموقع.



وأكدت الشرطة لاحقا أنها تمكنت من "تحييد التهديد" بالكامل، مشيرة إلى عدم وجود أي مشتبه بهم آخرين.

وقال سكوت وال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم قد يصنف جريمة كراهية.



ويقع المركز الإسلامي المستهدف في أكبر بمقاطعة سان دييغو، وفق الموقع الإلكتروني للمركز.



وأغلقت السلطات الطرق المحيطة بالموقع، وأخلت عددا من المدارس القريبة كإجراء احترازي، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات الهجوم.