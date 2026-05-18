عربي-دولي
هجوم على مركز إسلامي في كاليفورنيا يوقع قتلى
Lebanon 24
18-05-2026
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة سان
دييغو
بولاية
كاليفورنيا
استنفارا أمنيا واسعا بعد هجوم مسلح استهدف
المركز الإسلامي
في حي
كليرمونت
، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المشتبه بهما.
وقالت شرطة سان دييغو إنها استجابت لبلاغ عن إطلاق نار داخل المجمع، قبل أن تدفع بوحدات التدخل السريع "سوات" وعشرات الدوريات إلى الموقع.
وأكدت الشرطة لاحقا أنها تمكنت من "تحييد التهديد" بالكامل، مشيرة إلى عدم وجود أي مشتبه بهم آخرين.
وقال
قائد الشرطة
سكوت وال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم قد يصنف جريمة كراهية.
ويقع المركز الإسلامي المستهدف في أكبر
مسجد
بمقاطعة سان دييغو، وفق الموقع الإلكتروني للمركز.
وأغلقت السلطات الطرق المحيطة بالموقع، وأخلت عددا من المدارس القريبة كإجراء احترازي، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات الهجوم.
