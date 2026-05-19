عربي-دولي

تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله"... كيف أصبح يُقاتل في الآونة الأخيرة؟

Lebanon 24
19-05-2026 | 09:00
تقرير إسرائيليّ عن حزب الله... كيف أصبح يُقاتل في الآونة الأخيرة؟
ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل جنوب لبنان بمشاركة ثلاث فرق عسكرية، تتجه المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل إلى توصيف المرحلة الحالية من المواجهة مع حزب الله بأنها "حرب استنزاف" طويلة الأمد، وسط مخاوف من توسع الصراع ليشمل إيران وانعكاس ذلك على الجبهة الشمالية.
ووفق تقرير للصحافي نيتسان شابيرا في القناة الـ12 الإسرائيلية، رصد الجيش الإسرائيلي مؤخرًا تحوّلًا في أسلوب عمل حزب الله، يتمثل في تقليل عدد الصواريخ والمسيّرات في كل عملية إطلاق، مقابل زيادة وتيرة الهجمات وتوسيع نطاقها على طول الحدود.

وأشار التقرير، إلى أن الحزب بات يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الصغيرة بوتيرة أعلى، لكن بكميات أقل في كل هجوم، بهدف الحفاظ على قدراته العسكرية لفترة أطول وفرض ضغط مستمر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وسكان الشمال.
 
ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إن حزب الله يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات أوسع وأكثر كثافة، إلا أنه يفضّل ما وصفته بـ"التوزيع التدريجي للنيران" لخلق حالة إنذار متواصلة واستنزاف للقوات الإسرائيلية.

وفي موازاة ذلك، تتزايد التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن تأثير أي تصعيد محتمل مع إيران في الجبهة اللبنانية، إذ يُعتقد أن مواجهة أوسع قد تؤدي إلى رفع مستوى العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها بين الطرفين.

كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن حزب الله يستعد بدوره لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية أوسع، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

وفي سياق العمليات الميدانية، كشف التقرير عن تنفيذ غارة إسرائيلية "استثنائية" في منطقة البقاع اللبناني، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم، الذي تتهمه إسرائيل بقيادة نشاطات عسكرية وتنسيق عمليات مع حزب الله خلال المواجهات الأخيرة.
 
وتتركز معظم العمليات العسكرية الإسرائيلية حاليًّا في ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" القريب من الحدود اللبنانية– الفلسطينية، حيث تشهد القرى والمواقع الحدودية الجزء الأكبر من الاشتباكات.

ويعكس الخطاب الإسرائيلي المتصاعد حول "حرب الاستنزاف" قناعة متنامية داخل المؤسسة العسكرية بأن المواجهة في الجنوب اللبناني لم تعد محدودة أو قصيرة المدى، بل باتت صراعًا طويل النَّفَس يسعى فيه كل طرف إلى إنهاك الآخر تدريجيًّا بانتظار تغيّر موازين القوى في المنطقة.
