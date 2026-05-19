تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله"... كيف أصبح يُقاتل في الآونة الأخيرة؟



Advertisement

ووفق تقرير للصحافي نيتسان شابيرا في القناة الـ12 الإسرائيلية، رصد الجيش مؤخرًا تحوّلًا في أسلوب عمل حزب الله، يتمثل في تقليل عدد الصواريخ والمسيّرات في كل عملية إطلاق، مقابل زيادة وتيرة الهجمات وتوسيع نطاقها على طول الحدود.



وأشار التقرير، إلى أن الحزب بات يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الصغيرة بوتيرة أعلى، لكن بكميات أقل في كل هجوم، بهدف الحفاظ على قدراته العسكرية لفترة أطول وفرض ضغط مستمر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وسكان . ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل بمشاركة ثلاث فرق عسكرية، تتجه المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى توصيف المرحلة الحالية من المواجهة مع بأنها "حرب استنزاف" طويلة الأمد، وسط مخاوف من توسع الصراع ليشمل وانعكاس ذلك على الشمالية.ووفق تقرير للصحافي نيتسان شابيرا في القناة الـ12 الإسرائيلية، رصد الجيش مؤخرًا تحوّلًا في أسلوب عمل حزب الله، يتمثل في تقليل عدد الصواريخ والمسيّرات في كل عملية إطلاق، مقابل زيادة وتيرة الهجمات وتوسيع نطاقها على طول الحدود.وأشار التقرير، إلى أن الحزب بات يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الصغيرة بوتيرة أعلى، لكن بكميات أقل في كل هجوم، بهدف الحفاظ على قدراته العسكرية لفترة أطول وفرض ضغط مستمر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وسكان .





وفي موازاة ذلك، تتزايد التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن تأثير أي تصعيد محتمل مع إيران في الجبهة ، إذ يُعتقد أن مواجهة أوسع قد تؤدي إلى رفع مستوى العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها بين الطرفين.



كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن حزب الله يستعد بدوره لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية أوسع، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.



وفي سياق العمليات الميدانية، كشف التقرير عن تنفيذ غارة إسرائيلية "استثنائية" في منطقة اللبناني، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم، الذي تتهمه بقيادة نشاطات عسكرية وتنسيق عمليات مع حزب الله خلال المواجهات الأخيرة. ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إن حزب الله يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات أوسع وأكثر كثافة، إلا أنه يفضّل ما وصفته بـ"التوزيع التدريجي للنيران" لخلق حالة إنذار متواصلة واستنزاف للقوات الإسرائيلية.وفي موازاة ذلك، تتزايد التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن تأثير أي تصعيد محتمل مع إيران في الجبهة ، إذ يُعتقد أن مواجهة أوسع قد تؤدي إلى رفع مستوى العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها بين الطرفين.كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن حزب الله يستعد بدوره لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية أوسع، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.وفي سياق العمليات الميدانية، كشف التقرير عن تنفيذ غارة إسرائيلية "استثنائية" في منطقة اللبناني، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم، الذي تتهمه بقيادة نشاطات عسكرية وتنسيق عمليات مع حزب الله خلال المواجهات الأخيرة.

وتتركز معظم العمليات العسكرية الإسرائيلية حاليًّا في ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" القريب من الحدود اللبنانية– ، حيث تشهد القرى والمواقع الحدودية الجزء الأكبر من الاشتباكات.



ويعكس الخطاب الإسرائيلي المتصاعد حول "حرب الاستنزاف" قناعة متنامية داخل المؤسسة العسكرية بأن المواجهة في الجنوب اللبناني لم تعد محدودة أو قصيرة المدى، بل باتت صراعًا طويل النَّفَس يسعى فيه كل طرف إلى إنهاك الآخر تدريجيًّا بانتظار تغيّر موازين القوى في المنطقة.