تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله"... كيف أصبح يُقاتل في الآونة الأخيرة؟
Lebanon 24
19-05-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في ظل استمرار العمليات العسكرية
الإسرائيلية
داخل
جنوب لبنان
بمشاركة ثلاث فرق عسكرية، تتجه المؤسسة الأمنية والعسكرية
في إسرائيل
إلى توصيف المرحلة الحالية من المواجهة مع
حزب الله
بأنها "حرب استنزاف" طويلة الأمد، وسط مخاوف من توسع الصراع ليشمل
إيران
وانعكاس ذلك على
الجبهة
الشمالية.
Advertisement
ووفق تقرير للصحافي نيتسان شابيرا في القناة الـ12 الإسرائيلية، رصد الجيش
الإسرائيلي
مؤخرًا تحوّلًا في أسلوب عمل حزب الله، يتمثل في تقليل عدد الصواريخ والمسيّرات في كل عملية إطلاق، مقابل زيادة وتيرة الهجمات وتوسيع نطاقها على طول الحدود.
وأشار التقرير، إلى أن الحزب بات يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الصغيرة بوتيرة أعلى، لكن بكميات أقل في كل هجوم، بهدف الحفاظ على قدراته العسكرية لفترة أطول وفرض ضغط مستمر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وسكان
الشمال
.
ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إن حزب الله يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات أوسع وأكثر كثافة، إلا أنه يفضّل ما وصفته بـ"التوزيع التدريجي للنيران" لخلق حالة إنذار متواصلة واستنزاف للقوات الإسرائيلية.
وفي موازاة ذلك، تتزايد التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن تأثير أي تصعيد محتمل مع إيران في الجبهة
اللبنانية
، إذ يُعتقد أن مواجهة أوسع قد تؤدي إلى رفع مستوى العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها بين الطرفين.
كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن حزب الله يستعد بدوره لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية أوسع، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.
وفي سياق العمليات الميدانية، كشف التقرير عن تنفيذ غارة إسرائيلية "استثنائية" في منطقة
البقاع
اللبناني، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل محمود عبد الحليم، الذي تتهمه
إسرائيل
بقيادة نشاطات عسكرية وتنسيق عمليات مع حزب الله خلال المواجهات الأخيرة.
وتتركز معظم العمليات العسكرية الإسرائيلية حاليًّا في ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" القريب من الحدود اللبنانية–
الفلسطينية
، حيث تشهد القرى والمواقع الحدودية الجزء الأكبر من الاشتباكات.
ويعكس الخطاب الإسرائيلي المتصاعد حول "حرب الاستنزاف" قناعة متنامية داخل المؤسسة العسكرية بأن المواجهة في الجنوب اللبناني لم تعد محدودة أو قصيرة المدى، بل باتت صراعًا طويل النَّفَس يسعى فيه كل طرف إلى إنهاك الآخر تدريجيًّا بانتظار تغيّر موازين القوى في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
كيف يُقاتل "حزب الله" في الجنوب؟ تقريرٌ عسكريّّ يكشف
Lebanon 24
كيف يُقاتل "حزب الله" في الجنوب؟ تقريرٌ عسكريّّ يكشف
19/05/2026 20:18:26
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
Lebanon 24
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
19/05/2026 20:18:26
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
19/05/2026 20:18:26
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
19/05/2026 20:18:26
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الفلسطينية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف
12:46 | 2026-05-19
19/05/2026 12:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".. فخٌّ رقمي خطير يلتهم أموال الآلاف!
Lebanon 24
تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".. فخٌّ رقمي خطير يلتهم أموال الآلاف!
12:38 | 2026-05-19
19/05/2026 12:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
Lebanon 24
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
12:00 | 2026-05-19
19/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين في بكين.. 40 اتفاقية تعزز الشراكة مع الصين (فيديو)
Lebanon 24
بوتين في بكين.. 40 اتفاقية تعزز الشراكة مع الصين (فيديو)
11:44 | 2026-05-19
19/05/2026 11:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجلس السلام" يحذر... أزمة تمويل لإعمار غزة
Lebanon 24
"مجلس السلام" يحذر... أزمة تمويل لإعمار غزة
11:41 | 2026-05-19
19/05/2026 11:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
15:15 | 2026-05-18
18/05/2026 03:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
01:30 | 2026-05-19
19/05/2026 01:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:47 | 2026-05-18
18/05/2026 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:46 | 2026-05-19
أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف
12:38 | 2026-05-19
تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".. فخٌّ رقمي خطير يلتهم أموال الآلاف!
12:00 | 2026-05-19
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
11:44 | 2026-05-19
بوتين في بكين.. 40 اتفاقية تعزز الشراكة مع الصين (فيديو)
11:41 | 2026-05-19
"مجلس السلام" يحذر... أزمة تمويل لإعمار غزة
10:48 | 2026-05-19
ترامب: لهذا السبب قرّرت تأجيل الهجوم على إيران
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24