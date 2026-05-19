ما حقيقة قتل فتاة تونسيّة في القلعة الكبرى؟

نفت الوحدات الأمنية في ولاية سوسة التونسيّة، ما تم تداوله على بشأن وقوع جريمة قتل لفتاة في الكبرى، على يدّ شخص من جنوب الصحراء.

وأكّدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت مصادر أمنية، وفق ما نقل مراسل إذاعة " أف أم"، أنه لم يتم تسجيل أي حادثة من هذا النوع، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات مغلوطة انتشرت " ". (ارم نيوز)