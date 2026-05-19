ترامب: لهذا السبب قرّرت تأجيل الهجوم على إيران

قال الرئيس الأميركيّ ، "قد أوجه ضربة لإيران لكنني لست متأكدا من ذلك".

Advertisement

وأضاف أنّ " تتوسل لإبرام إتّفاق، وتلقيت إتّصالات تُؤكّد أنّ المفاوضات مع تمضي قدماً".

وأشار إلى أنّ "إيران تعهدت بعدم الحصول على سلاح نووي ومن ثمّ غيّرت رأيها".

وتابع ترامب: "كنت جاهزاً ومستعدّاً للهجوم على إيران وعلى بعد ساعات قليلة من القرار، لكنني قررت تأجيل الهجوم بعد إتّصالات من وقطر والإمارات".

وقال: "السعودية وقطر والإمارات أكدت لي وجود أنباء جيّدة عن المفاوضات مع إيران".

واعتبر ترامب أنّ "إيران كانت ستُهاجم دول الجوار لو حصلت على سلاح نوويّ".