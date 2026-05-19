تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".. فخٌّ رقمي خطير يلتهم أموال الآلاف!

في ظل الأوضاع الصعبة والحروب، تزايدت وتيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني في بشكلٍ غير مسبوق، حيث وقع آلاف الضحايا في فخ عصابات محترفة تستغل حاجتهم للمساعدات الإنسانية لسرقة مدخراتهم بالكامل عبر التلاعب النفسي وجهل البعض بالتعامل مع التطبيقات البنكية.وفي هذا السياق، كشف وكيل نيابة مكافحة جرائم في السودان، آدم السنوسي، عن تسجيل أكثر من 15 ألف بلاغ احتيال إلكتروني خلال عام واحد فقط. وأوضح السنوسي أن هذه الشبكات تعتمد على أسلوب "الهندسة الاجتماعية"، حيث يتواصل المحتال مع الضحية مدعياً أنه موظف في منظمة دولية ولديه تحويل مالي لصالحه، ثم يطلب منه إدخال "رقم مرجعي" أو "رمز دفع سريع" يكون في الحقيقة أمراً بتحويل الأموال لحساب العصابة، أو ينجح في انتزاع كلمات المرور للسيطرة الكاملة على الحساب.وأشار المسؤول السوداني إلى أن السلطات تلاحق هذه الشبكات عبر تتبع الهواتف والحسابات بالتعاون مع المصارف وشركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، إلا أن تخفي المجرمين خلف حسابات مزيفة وأرقام دولية يصعّب من عملية الوصول إليهم.