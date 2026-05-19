تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
19-05-2026 | 12:46
A-
A+
أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف
أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وصف قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، في شهادة أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، التحقيق الذي يجريه الجيش الأميركي بشأن قصف مدرسة بنات في إيران بأنه "معقّد"، بسبب وجود المدرسة داخل موقع إيراني نشط لإطلاق صواريخ كروز.

وكانت "رويترز" قد أفادت أخيراً بأن تحقيقاً داخلياً أولياً للجيش الأميركي خلص إلى أن القوات الأميركية هي على الأرجح المسؤولة عن تدمير مدرسة البنات في ميناب، قبل أن ترفع وزارة الدفاع الأميركية مستوى التحقيق.

ووقع الهجوم في 28 شباط، في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربة أسفرت عن مقتل 168 طفلاً، معظمهم من الفتيات، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تحقيقاً أولياً حمّل القوات الأميركية مسؤولية ضربة صاروخية استهدفت مدرسة "شجرة طيبة" جنوبي إيران.

ووصفت الصحيفة الضربة بأنها من أخطر الأخطاء العسكرية الفردية خلال العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد القتلى بلغ، وفق مسؤولين إيرانيين، 175 شخصاً على الأقل، معظمهم من الأطفال.

في المقابل، أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً على تحميل إيران المسؤولية. وعندما سُئل اليوم عن نتائج التحقيق العسكري، قال: "لا أعرف شيئاً عن ذلك".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني: مجتبى خامنئي أصيب في بداية الحرب لكنه تعافى بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 22:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفه قائد عسكري أميركي رفيع المستوى عن مسار الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 22:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو : حزب الله يمتلك حاليا نحو 10% فقط من الصواريخ التي كانت بحوزته في بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 22:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله رعد عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 22:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

نيويورك

ايرانية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:12 | 2026-05-19
Lebanon24
15:05 | 2026-05-19
Lebanon24
15:00 | 2026-05-19
Lebanon24
14:39 | 2026-05-19
Lebanon24
14:36 | 2026-05-19
Lebanon24
14:05 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24