أوّل تعليق أميركي عن المدرسة الايرانية التي استُهدفت في بداية الحرب.. هذا ما كُشف

وصف قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، في شهادة أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، التحقيق الذي يجريه الجيش الأميركي بشأن قصف مدرسة بنات في بأنه "معقّد"، بسبب وجود المدرسة داخل موقع إيراني نشط لإطلاق صواريخ كروز.

وكانت " " قد أفادت أخيراً بأن تحقيقاً داخلياً أولياً للجيش الأميركي خلص إلى أن القوات الأميركية هي على الأرجح المسؤولة عن تدمير مدرسة البنات في ميناب، قبل أن ترفع الأميركية مستوى التحقيق.

ووقع الهجوم في 28 شباط، في اليوم الأول من الحرب الأميركية على إيران.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربة أسفرت عن مقتل 168 طفلاً، معظمهم من الفتيات، فيما ذكرت صحيفة " تايمز" أن تحقيقاً أولياً حمّل القوات الأميركية مسؤولية ضربة صاروخية استهدفت مدرسة "شجرة طيبة" جنوبي إيران.

ووصفت الصحيفة الضربة بأنها من أخطر الأخطاء العسكرية الفردية خلال العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد القتلى بلغ، وفق مسؤولين إيرانيين، 175 شخصاً على الأقل، معظمهم من الأطفال.

في المقابل، أصر الرئيس الأميركي مراراً على تحميل إيران المسؤولية. وعندما سُئل اليوم عن نتائج التحقيق العسكري، قال: "لا أعرف شيئاً عن ذلك".