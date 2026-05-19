ناقلات قديمة وأزمة جديدة.. حصار النفط يخنق طهران

ونقلت الصحيفة عن بيانات منظمة "متحدون ضد إيران النووية" أن نحو 39 ناقلة محملة بنفط ومشتقات بتروكيماوية إيرانية تتمركز حالياً في منطقة الخليج، مقارنة بـ29 ناقلة قبل بدء الحصار الأميركي في 13 نيسان الماضي، مع تكدس ملحوظ قرب ميناء خرج النفطي.كما رصدت البيانات 13 ناقلة إضافية يشتبه بارتباطها بالنفط قرب ميناء تشابهار في خليج ، شرق مضيق هرمز، ضمن نطاق غير مباشر للإجراءات البحرية الأميركية.وبحسب التقرير، تعكس هذه التطورات تأثير القيود الأميركية المتصاعدة، التي تستهدف إخضاع السفن أو المشتبه بنقلها النفط الإيراني للتفتيش أو الاحتجاز من قبل البحرية الأميركية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص صادرات النفطية.وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن إيران، قبل التصعيد العسكري الأخير، كانت تصدر بين 40 و60 مليون برميل شهرياً، أي نحو 2 في المئة من الإمدادات العالمية، عبر أسطول من الناقلات القديمة الخاضعة لعقوبات غربية.وتواجه طهران أزمة نفطية متزايدة مع تراكم كميات كبيرة من الخام، في محاولة لتجنب توقف الإنتاج بالكامل تحت ضغط الحصار.وفي هذا السياق، قالت مديرة برنامج وشمال إفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" في ، سانام وكيل، إن إيران تسعى إلى تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في توقف الصادرات بالكامل، لما لذلك من تأثير مباشر على إيراداتها النفطية. (ارم)