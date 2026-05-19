تساوي جناية تهريب المخدرات والسلاح.. ما هي التهمة التي أقرّها القانون الجديد؟

أصدر الرئيس السوري أحمد مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم (109)، يتضمن قانوناً جديداً للجمارك يحل مكان تشريعات عام 2006 وتعديلاتها، ويفرض حظراً شاملاً على دخول البضائع إلى الأراضي والمناطق الحرة.ونصّت المادة 112 من المرسوم الجديد، وفقاً لما نقلته السورية (سانا)، على منع إدخال أي بضائع تخالف أحكام مقاطعة أو يعود منشؤها إلى بلدان تقرر مقاطعتها اقتصادياً. كما حددت المادة 206 لجوء المحكمة الجمركية إلى "النفاذ المعجل" في المتعلقة بتهريب البضائع الإسرائيلية، مساواةً بجنايات تهريب الأسلحة الحربية، والذخائر، والمخدرات.وفي إطار ، أقرّت المادة 217 فرض الغرامات القصوى في "الظروف المشددة"، ولا سيما عند التلاعب ببيانات الحمولة ومكان الشحن المرتبط بالدول .