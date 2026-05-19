الناتو يدرس حماية مضيق هرمز

أعلن القائد الأعلى لقوات ، القائد الأعلى لقوات في الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، إنه "يدرس سبل مساهمة الحلف في ضمان حماية مضيق هرمز"، لكن من دون أن تبدأ أي خطط رسمية حتى الآن.

وقال للصحافيين: "هل أفكر في الأمر؟ بالتأكيد. لكن لا خطط حتى الآن إلى حين اتخاذ القرار السياسي".

واشار الى ان "كل دولة تدرس ردّها، وقد أرسلت العديد منها، بمن فيها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، سفنا إلى المنطقة".

وأضاف: "نتفق جميعا على أن ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية يصب في مصلحتنا"، حسب وكالة ".