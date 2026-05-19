عربي-دولي
الإمارات تطلب إدانة دولية بعد استهداف محطة براكة
Lebanon 24
19-05-2026
|
13:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت
دولة الإمارات
مجلس الأمن الدولي
إلى إدانة الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.
وقالت بعثة
الإمارات
لدى
الأمم المتحدة
، عبر منصة "إكس"، إن الدولة ستتحدث أمام
مجلس الأمن
خلال جلسة طارئة تعقد عقب الهجوم.
وطالبت الإمارات المجلس بإدانة هذا التصعيد بأشد العبارات، والتأكيد أن استهداف منشآت الطاقة النووية السلمية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما شددت على أن مثل هذه الأعمال تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة أنها لن تتسامح تحت أي ظرف مع أي تهديد لأمنها وسيادتها.
الإمارات تعلن اعتراض مسيّرتين وتحقيقات جارية بعد استهداف قرب محطة براكة
الإمارات تعلن اعتراض مسيّرتين وتحقيقات جارية بعد استهداف قرب محطة براكة
الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات
الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات
مندوب الولايات المتحدة بالأمم المتحدة: استهداف محطة براكة النووية بالإمارات تصعيد خطير وغير مقبول
مندوب الولايات المتحدة بالأمم المتحدة: استهداف محطة براكة النووية بالإمارات تصعيد خطير وغير مقبول
الإمارات تدين الاستهداف الإرهابي للمنطقة المحيطة بمحطة براكة
الإمارات تدين الاستهداف الإرهابي للمنطقة المحيطة بمحطة براكة
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
"أسطول الصمود": إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين
“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين
صحيفة: ترامب يعلّق الضربة.. ولا يلغيها
صحيفة: ترامب يعلّق الضربة.. ولا يلغيها
الإمارات من مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على استهداف براكة
الإمارات من مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على استهداف براكة
اردوغان عرض ورئيسة المفوضية الأوروبية للأوضاع في المنطقة
اردوغان عرض ورئيسة المفوضية الأوروبية للأوضاع في المنطقة
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
