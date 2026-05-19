عربي-دولي
إيبولا يدفع الأردن إلى منع دخول القادمين من دولتين
Lebanon 24
19-05-2026
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الأردن، مساء الثلاثاء، منع دخول جميع القادمين من
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
وأوغندا إلى
المملكة
، باستثناء المواطنين الأردنيين، بدءاً من الأربعاء ولمدة شهر.
وجاء القرار عبر
وزارة الداخلية
، بناءً على توصية من
وزارة الصحة
، كإجراء احترازي في ظل التطورات الوبائية المرتبطة بانتشار
فيروس
"إيبولا" في البلدين، وفق
وكالة الأنباء
الأردنية "بترا".
واستند القرار إلى توصيات اجتماع عُقد الاثنين، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن
منظمة الصحة العالمية
في الأردن.
وأكدت الجهات المعنية أن الخطوة تأتي ضمن التدابير الوقائية لحماية الصحة العامة ومنع دخول أو انتشار الأوبئة والأمراض السارية.
كما أشارت إلى أن الوضع الوبائي سيبقى خاضعاً للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.
