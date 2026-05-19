إيبولا يدفع الأردن إلى منع دخول القادمين من دولتين

وجاء القرار عبر ، بناءً على توصية من ، كإجراء احترازي في ظل التطورات الوبائية المرتبطة بانتشار "إيبولا" في البلدين، وفق الأردنية "بترا".واستند القرار إلى توصيات اجتماع عُقد الاثنين، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن في الأردن.وأكدت الجهات المعنية أن الخطوة تأتي ضمن التدابير الوقائية لحماية الصحة العامة ومنع دخول أو انتشار الأوبئة والأمراض السارية.كما أشارت إلى أن الوضع الوبائي سيبقى خاضعاً للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.