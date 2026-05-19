فانس: لدينا مخاوف من احتمال استخدام إيران للسلاح النووي

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن طهران أيضًا “لا ترغب بالحرب”، في تصريحات تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر المتصاعد بين البلدين.
وقال فانس إن واشنطن ترى أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنًا، لكنه شدد على ضرورة أن تدخل إيران في مفاوضات "بنية حسنة"، معتبرًا أن نجاح أي اتفاق مستقبلي يتطلب وضوحًا في المواقف الإيرانية والتزامًا فعليًا بالتفاهمات المحتملة.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن الإدارة الأميركية تلاحظ وجود “تضارب” في المواقف الإيرانية، إلى جانب ما وصفه بـ"الانقسام داخل القيادة السياسية في طهران"، موضحًا أن هذا التباين ينعكس على مسار التفاوض ويصعّب أحيانًا الوصول إلى تفاهمات مستقرة.
وحذّر من مخاوف واشنطن، من احتمال استخدام إيران للسلاح النووي أو استخدامه كوسيلة ضغط.
وأشار فانس إلى أن الرئيس ترامب طلب من فريقه التفاوض مع إيران “بحزم”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوضحت لطهران ما وصفها بـ"المحاذير والخطوط الحمراء" التي لا يمكن تجاوزها، ولاسيما فيما يتعلق بالملف النووي والأمن الإقليمي.