بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع

أوضح حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، حقيقة الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه بشأن محافظة دير الزور، مؤكداً أن المقطع المتداول اقتُطع من مقابلة طويلة وأُخرج من سياقه.
وقال الشرع، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن حديثه كان يتناول العنصرية والتفرقة المناطقية التي رسخها نظاما حافظ وبشار الأسد، وما خلفته من سياسات إقصائية عانى منها أهل الريف.
وأكد أن الجزء المتداول لا يعكس المعنى الكامل لكلامه، مشيراً إلى أن حديثه عن دير الزور جاء ضمن سياق عام عن معاناة الأرياف السورية، وليس بقصد الإساءة إلى أبناء المحافظة.
وأضاف أنه يرتبط بعلاقات قوية مع أبناء دير الزور، قائلاً: "أنتمي للدير ويعرفني الإخوة والأصدقاء هناك".
كما أوضح أنه طلب من معدّة المقابلة حذف الجزء الذي اعتبره إساءة غير مبررة "لا شكلاً ولا مضموناً".
وجاء توضيح الشرع بعد وقفة احتجاجية في دير الزور، رفضاً لتصريحات متداولة ظهر فيها وهو يصف أبناء المحافظة بعبارات مسيئة، من بينها أنهم "مجموعة من الهمج"، وأن "الشوايا أفضل منهم"، مع الإشارة إلى أن أبناء البوكمال أفضل منهم.