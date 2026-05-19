تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع

Lebanon 24
19-05-2026 | 15:05
A-
A+
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أوضح حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، حقيقة الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه بشأن محافظة دير الزور، مؤكداً أن المقطع المتداول اقتُطع من مقابلة طويلة وأُخرج من سياقه.

وقال الشرع، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن حديثه كان يتناول العنصرية والتفرقة المناطقية التي رسخها نظاما حافظ وبشار الأسد، وما خلفته من سياسات إقصائية عانى منها أهل الريف.

Advertisement

وأكد أن الجزء المتداول لا يعكس المعنى الكامل لكلامه، مشيراً إلى أن حديثه عن دير الزور جاء ضمن سياق عام عن معاناة الأرياف السورية، وليس بقصد الإساءة إلى أبناء المحافظة.

وأضاف أنه يرتبط بعلاقات قوية مع أبناء دير الزور، قائلاً: "أنتمي للدير ويعرفني الإخوة والأصدقاء هناك".

كما أوضح أنه طلب من معدّة المقابلة حذف الجزء الذي اعتبره إساءة غير مبررة "لا شكلاً ولا مضموناً".

وجاء توضيح الشرع بعد وقفة احتجاجية في دير الزور، رفضاً لتصريحات متداولة ظهر فيها وهو يصف أبناء المحافظة بعبارات مسيئة، من بينها أنهم "مجموعة من الهمج"، وأن "الشوايا أفضل منهم"، مع الإشارة إلى أن أبناء البوكمال أفضل منهم.

 

مواضيع ذات صلة
"الثنائي الشيعي" يفاقم غضبه على الخارجية والحكومة بسبب "الكلمة"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جواز سفر بصورة ترامب؟ خطوة غير مسبوقة تثير الغضب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: مخاطر كبيرة بسبب ما تشهده المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مرسوم خاص من الشرع يمنع بموجبه إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

بشار الأسد

أحمد الشرع

دير الزور

البوكمال

السورية

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:48 | 2026-05-19
Lebanon24
16:46 | 2026-05-19
Lebanon24
16:39 | 2026-05-19
Lebanon24
16:35 | 2026-05-19
Lebanon24
16:16 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24