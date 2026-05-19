لماذا غادرت "جيرالد فورد" الشرق الأوسط.. مسؤول يكشف

وخلال جلسة استماع في مجلس النواب، سُئل كوبر عن سبب خروج "جيرالد فورد" من المنطقة بعد 48 ساعة فقط من دخول حاملة الطائرات الأميركية " بوش".ورد كوبر بالقول إنه لم تكن هناك حاجة إلى وجود 3 مجموعات من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط بشكل دائم.وأشار إلى أن المنطقة لا تزال تضم حاملة الطائرات "جورج بوش"، إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".وكانت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قد عادت الأسبوع الماضي إلى مينائها في نورفولك بولاية فرجينيا، بعد 11 شهراً في البحر ومشاركتها في العملية ضد ، مسجلة فترة انتشار بلغت 326 يوماً.وورد اسم الحاملة في تقارير عن حوادث على متنها، إذ ذكرت صحيفة " تايمز" أن طاقمها عمل أكثر من 30 ساعة لإخماد حريق اندلع في غرفة غسيل الملابس في آذار.كما نشرت صحيفة " " في أواخر شباط تقريراً عن أعطال في نظام الصرف الصحي بالشفط الخاص بالحاملة. (روسيا اليوم)