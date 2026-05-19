برلماني إيراني: ترامب يتردد خوفاً من رد طهران

Advertisement

وكتب عزيزي عبر منصة "إكس"، الثلاثاء: "تردد له سبب واحد، وهو أنه يعرف أن أي خطوة ضد إيران ستواجه برد عسكري حاسم ووحدة الشعب".واعتبر البرلماني الإيراني أن ترامب "لا يهتم بوساطة قادة دول الخليج"، مضيفاً أن "القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها".وكان ترامب قد أعلن، الاثنين، أن كانت تستعد لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران الثلاثاء، لكنه قرر تأجيلها بطلب من قادة وقطر والإمارات، معبراً عن أمله في التوصل قريباً إلى اتفاق مع بشأن برنامجها . (روسيا اليوم)