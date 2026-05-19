تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
برلماني إيراني: ترامب يتردد خوفاً من رد طهران
Lebanon 24
19-05-2026
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس لجنة شؤون الأمن القومي في
البرلمان
الإيراني
إبراهيم عزيزي إن تردد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في توجيه ضربة جديدة إلى
إيران
يعود إلى خشيته من الرد العسكري الإيراني.
Advertisement
وكتب عزيزي عبر منصة "إكس"، الثلاثاء: "تردد
ترامب
له سبب واحد، وهو أنه يعرف أن أي خطوة ضد إيران ستواجه برد عسكري حاسم ووحدة الشعب".
واعتبر البرلماني الإيراني أن ترامب "لا يهتم بوساطة قادة دول الخليج"، مضيفاً أن "القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها".
وكان ترامب قد أعلن، الاثنين، أن
الولايات المتحدة
كانت تستعد لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران الثلاثاء، لكنه قرر تأجيلها بطلب من قادة
السعودية
وقطر والإمارات، معبراً عن أمله في التوصل قريباً إلى اتفاق مع
طهران
بشأن برنامجها
النووي
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس مغلقا والسفن تتردد في عبوره لا خوفا من إيران بل بسبب خوف شركات التأمين من الحرب
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس مغلقا والسفن تتردد في عبوره لا خوفا من إيران بل بسبب خوف شركات التأمين من الحرب
20/05/2026 03:22:52
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!
Lebanon 24
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!
20/05/2026 03:22:52
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب لديه خيارات لن يتردد في استخدامها ضد إيران
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب لديه خيارات لن يتردد في استخدامها ضد إيران
20/05/2026 03:22:52
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تسنيم عن مصدر مطلع: طهران تنتظر الآن رد الطرف الآخر على موقفها من المقترح الأميركي
Lebanon 24
تسنيم عن مصدر مطلع: طهران تنتظر الآن رد الطرف الآخر على موقفها من المقترح الأميركي
20/05/2026 03:22:52
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
روسيا اليوم
البرلمان
الإيراني
السعودية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
Lebanon 24
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
16:57 | 2026-05-19
19/05/2026 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين
Lebanon 24
“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين
16:48 | 2026-05-19
19/05/2026 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة: ترامب يعلّق الضربة.. ولا يلغيها
Lebanon 24
صحيفة: ترامب يعلّق الضربة.. ولا يلغيها
16:46 | 2026-05-19
19/05/2026 04:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات من مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على استهداف براكة
Lebanon 24
الإمارات من مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على استهداف براكة
16:39 | 2026-05-19
19/05/2026 04:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اردوغان عرض ورئيسة المفوضية الأوروبية للأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
اردوغان عرض ورئيسة المفوضية الأوروبية للأوضاع في المنطقة
16:35 | 2026-05-19
19/05/2026 04:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
01:30 | 2026-05-19
19/05/2026 01:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
03:43 | 2026-05-19
19/05/2026 03:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
07:55 | 2026-05-19
19/05/2026 07:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
12:20 | 2026-05-19
19/05/2026 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-05-19
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
16:48 | 2026-05-19
“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين
16:46 | 2026-05-19
صحيفة: ترامب يعلّق الضربة.. ولا يلغيها
16:39 | 2026-05-19
الإمارات من مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على استهداف براكة
16:35 | 2026-05-19
اردوغان عرض ورئيسة المفوضية الأوروبية للأوضاع في المنطقة
16:00 | 2026-05-19
ناقلات قديمة وأزمة جديدة.. حصار النفط يخنق طهران
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24