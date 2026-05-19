اردوغان عرض ورئيسة المفوضية الأوروبية للأوضاع في المنطقة

أكد الرئيس ، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن التوترات التي تشهدها المنطقة، أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين والاتحاد .

وبحث الجانبان، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أردوغان، للمسؤولة الأوروبية سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة فتح مضيق هرمز .

وأشار إلى أن ترغب في استمرار الصراعات في المنطقة وتواصل انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك القرصنة.

كما أكد الرئيس التركي ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل.

إلى ذلك، شدد أردوغان، على أنه سيكون من المفيد مشاركة تركيا في المبادرات المتعلقة باستراتيجيات الأمن الأوروبية، مؤكداً على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.