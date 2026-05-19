الإمارات من مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على استهداف براكة

أدان المندوب لدى محمد أبو ، الثلاثاء، الهجمات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية.

وقال أبو شهاب، خلال جلسة طارئة لمجلس بشأن تطورات ، إن استهداف المنشآت النووية السلمية "أمر مشين"، معتبراً أن الاعتداء على محيط محطة براكة يشكّل "تصعيداً خطيراً".

وشدد على أن محطة براكة النووية تتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن، مؤكداً أن تحتفظ بحق الرد على أي تهديد لسيادتها.

وأشار أبو شهاب إلى أن استهداف محيط محطة براكة النووية جاء من الأراضي ، معتبراً أن حماية المرافق النووية الدولية مسؤولية مشتركة.

وكانت الإمارات قد أدانت، الأحد، الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة في منطقة الظفرة بواسطة طائرة مسيّرة، من دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.