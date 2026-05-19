تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين

Lebanon 24
19-05-2026 | 16:48
A-
A+
“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين
“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن "أسطول الصمود"، تعرض قواربه المتوجهة لكسر الحصار على غزة، للاعتراض مجددا واختطاف متطوعين كانوا على متنها.

وذكر الأسطول، أن قوارب تحمل أسماء "هوشة" و"الرملة" و"أسدود" و"اللد" و"نابلس" و"النهر" و"إجزم" و"لينا النابلسي" تعرضت لاعتراضات "غير قانونية

وجاء في البيان: "اعترضت إسرائيل بشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي المكون من سفن إنسانية، واختطفت متطوعينا بينما كانوا في مهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة".

وأضاف: "يتملكنا الغضب من السكوت الدائم والمتكرر على هذه الانتهاكات للقانون الدولي ومن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية".

وطالب الأسطول بـ"الإفراج فورا" عن المشاركين في الأسطول، و"ضمان مرور آمن للأسطول بالكامل وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة".

ووجه الأسطول نداء استغاثة، دعا فيه إلى "التواصل مع الحكومات ومطالبتها بتدخل فوري، والضغط على المسؤولين لإدانة أفعال الاحتلال علنا".

ودعا أيضا إلى مطالبة الحكومات بـ"رفض تطبيع إرهاب الدولة وتحميلها مسؤولية السماح للاحتلال بالإفلات من العقاب، والإعلان عن التضامن مع تحرير فلسطين".

ويأتي ذلك بينما تواصل قوارب مشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، الإبحار نحو قطاع غزة بعد نجاتها من هجمات القوات البحرية الإسرائيلية، فيما أصبح أحدها على بعد أقل من 100 ميل بحري من القطاع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسطول الصمود العالمي: سفننا تتعرض للتشويش قبالة سواحل اليونان وسفن حربية مجهولة الهوية تقترب منا
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعترض عشرات قوارب “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الصمود: إسرائيل خرّبت 21 سفينة تابعة لأسطول الصمود المدني وتركتها مهجورة وتركت مدنيين عالقين واختطفت آخرين
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: عمليات اعتراض البحرية لسفن أسطول الصمود تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات البحرية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النابلسي

قطاع غزة

الاحتلال

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:46 | 2026-05-19
Lebanon24
16:39 | 2026-05-19
Lebanon24
16:35 | 2026-05-19
Lebanon24
16:16 | 2026-05-19
Lebanon24
16:00 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24