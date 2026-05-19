“أسطول الصمود”: إسرائيل تعترض سفننا مجدداً وتختطف متطوعين

أعلن "أسطول الصمود"، تعرض قواربه المتوجهة لكسر الحصار على غزة، للاعتراض مجددا واختطاف متطوعين كانوا على متنها.

وذكر الأسطول، أن قوارب تحمل أسماء "هوشة" و"الرملة" و"أسدود" و"اللد" و"نابلس" و"النهر" و"إجزم" و"لينا " تعرضت لاعتراضات "غير قانونية

وجاء في البيان: "اعترضت بشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي المكون من سفن إنسانية، واختطفت متطوعينا بينما كانوا في مهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة".

وأضاف: "يتملكنا الغضب من السكوت الدائم والمتكرر على هذه الانتهاكات للقانون الدولي ومن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية".

وطالب الأسطول بـ"الإفراج فورا" عن المشاركين في الأسطول، و"ضمان مرور آمن للأسطول بالكامل وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة".

ووجه الأسطول نداء استغاثة، دعا فيه إلى "التواصل مع الحكومات ومطالبتها بتدخل فوري، والضغط على المسؤولين لإدانة أفعال علنا".

ودعا أيضا إلى مطالبة الحكومات بـ"رفض تطبيع إرهاب الدولة وتحميلها مسؤولية السماح للاحتلال بالإفلات من العقاب، والإعلان عن التضامن مع تحرير ".

ويأتي ذلك بينما تواصل قوارب مشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، الإبحار نحو بعد نجاتها من هجمات ، فيما أصبح أحدها على بعد أقل من 100 ميل بحري من القطاع.