هزة ضربت جنوب إيران.. كم بلغت قوتها؟

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن ‌الهزة وقعت على عمق 14 كيلومترا. قال المركز المتوسطي لرصد ⁠الزلازل إن هزة بقوة 4.7 على مقياس ريختر وقعت بالقرب من منطقة جنوب اليوم الأربعاء.وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن ‌الهزة وقعت على عمق 14 كيلومترا.

وذكرت وكالة ‌أنباء ‌فارس أن هزة بقوة 4.7 درجة ضربت أجزاء من إقليم هرمزجان ‌وشعر بها سكان ‌مدينتي ⁠قشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في عباس.



وصرّح لإدارة الأزمات ⁠في إقليم هرمزجان لوسائل الإعلام الإيرانية قائلا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جرّاء الهزة، لكن عمليات التقييم لا تزال ‌جارية. (سكاي نيوز عربية)