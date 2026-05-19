تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب: لدينا جيش رائع وسننهي حرب إيران "بسرعة كبيرة"

Lebanon 24
19-05-2026 | 23:13
A-
A+
ترامب: لدينا جيش رائع وسننهي حرب إيران بسرعة كبيرة
ترامب: لدينا جيش رائع وسننهي حرب إيران بسرعة كبيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن ‌الرئيس الأميركي دونالدترامب أمس الثلاثاء ‌لمشرعين ‌في ⁠البيت ⁠الأبيض ‌ان ⁠الولايات المتحدة "ستنهي ⁠الحرب بسرعة ⁠كبيرة" مع إيران.
Advertisement

وقال: "لدينا جيش رائع ونجحنا في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها".

وشدد ترامب على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".
وأشار إلى أن الإدارات السابقة "لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية".

وذكر موقع "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، أن ترامب عقد اجتماعا مساء الإثنين، مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إن ترامب منح إيران "بضعة أيام فقط" لتحقيق اختراق دبلوماسي، قد تكون يومين أو ثلاثة، وربما حتى نهاية الأسبوع.

من جانبه، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في ⁠محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية.

وتابع فانس قائلا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق".

وأوضح فانس أنه تحدث للتو مع ‌الرئيس ترامب، الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع ‌إيران من امتلاك سلاح ‌نووي.

وشدد فانس قائلا: "نريد إبقاء ‌عدد الدول التي تمتلك أسلحة ‌نووية محدودا، ولهذا ⁠السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

ووفقا لفانس "يمكننا استئناف الحملة العسكرية على إيران"، مضيفا أن ترامب "طلب التفاوض مع إيران بحزم".
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: سيبدأ تدفّق النفط بسرعة كبيرة سواء بمساعدة إيران أو بدونها
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحصار الذي فرضناه رائع ولدينا سيطرة كاملة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تأكيد ترامب أنه سينهي حرب إيران بسرعة.. تراجع اسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران لم يتبقّ لديها جيش وسنرى ما يحدث
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:33:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الرئيس ترامب

نائب الرئيس

جي دي فانس

مؤتمر صحفي

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-05-20
Lebanon24
00:46 | 2026-05-20
Lebanon24
00:29 | 2026-05-20
Lebanon24
00:23 | 2026-05-20
Lebanon24
00:20 | 2026-05-20
Lebanon24
00:11 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24