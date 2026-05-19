ترامب: لدينا جيش رائع وسننهي حرب إيران "بسرعة كبيرة"

Advertisement

أعلن ‌الرئيس الأميركي ‌ أمس الثلاثاء ‌لمشرعين ‌في ⁠البيت ⁠الأبيض ‌ان ⁠الولايات المتحدة "ستنهي ⁠الحرب بسرعة ⁠كبيرة" مع .وقال: "لدينا جيش رائع ونجحنا في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها".وشدد ترامب على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".وأشار إلى أن الإدارات السابقة "لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية".وذكر موقع "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، أن ترامب عقد اجتماعا مساء الإثنين، مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية.ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إن ترامب منح إيران "بضعة أيام فقط" لتحقيق اختراق ، قد تكون يومين أو ثلاثة، وربما حتى نهاية الأسبوع.من جانبه، قال الأميركي الثلاثاء إن وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في ⁠محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية.وتابع قائلا في بالبيت الأبيض: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق".وأوضح فانس أنه تحدث للتو مع ‌ ، الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع ‌إيران من امتلاك سلاح ‌نووي.وشدد فانس قائلا: "نريد إبقاء ‌عدد الدول التي تمتلك أسلحة ‌نووية محدودا، ولهذا ⁠السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".ووفقا لفانس "يمكننا استئناف الحملة العسكرية على إيران"، مضيفا أن ترامب "طلب التفاوض مع إيران بحزم".