كيف خطط ترامب لتسليم أحمدي نجاد حكم إيران؟

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أيام من الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين في الضربات الأولى للحرب، تساءل الرئيس الأميركي علناً عمّا إذا كان من الأفضل أن يتولى "شخص من داخل إيران" قيادة البلاد.



وبينت الصحيفة أن وإسرائيل دخلتا الصراع وهما تضعان في الحسبان شخصية محددة ومفاجِئة للغاية: محمود أحمدي نجاد، المعروف بمواقفه المتشددة المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.



ومنذ ذلك الحين لم يظهر محمود أحمدي نجاد علناً، ولا يُعرف مكان وجوده أو حالته الحالية. كما لا يزال غير واضح كيف جرى تجنيده للمشاركة في الخطة، بحسب الصحيفة.



ويكشف وجود هذا المسعى، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، أن نجاد كان جزءاً من خطة متعددة المراحل وضعتها والولايات المتحدة لإسقاط الحكومة الثيوقراطية في إيران.



ويبرر ذلك أن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخلا الحرب ليس فقط بسوء تقدير لسرعة تحقيق أهدافهما، بل أيضاً عبر المراهنة على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران وهي خطة اعتبرها بعض مساعدي ترامب غير قابلة للتنفيذ.



كما أعرب عدد من المسؤولين عن شكوك خاصة بشأن جدوى إعادة محمود أحمدي نجاد إلى السلطة.



وقال مسؤولون أميركيون إنه خلال الأيام الأولى للحرب جرت مناقشة خطط مشتركة مع إسرائيل لاختيار شخصية براغماتية يمكنها تولي قيادة البلاد.



وفي اليوم الأول من الحرب، أدّت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل خامنئي. كما استهدفت غارة أخرى مجمعه في وسط طهران، ما أدى إلى تفجير اجتماع لعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم شخصيات صنّفها بأنها أكثر استعداداً للانخراط في مفاوضات حول تغيير الحكومة مقارنة برؤسائهم.



وأفادت تقارير أولية في حينه عبر وسائل إعلام إيرانية بأن محمود أحمدي نجاد قد قُتل في الغارة التي استهدفت منزله. وفي تقرير نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" في آذار، نقلاً عن مقربين مجهولين من أحمدي نجاد.



وذكرت المجلة أن نجاد أُطلق سراحه من الاحتجاز الحكومي بعد الهجوم على منزله، في عملية وصفتها بأنها أشبه بـ"الهروب من السجن".



وبعد نشر التقرير، أكد أحد المقربين من محمود أحمدي نجاد لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الأخير اعتبر الضربة محاولة لتحريره.



وأضاف المصدر أن المسؤولين الأميركيين كانوا ينظرون إلى نجاد كشخص قادر على قيادة إيران، ويتمتع بالقدرة على إدارة "الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في البلاد".



وقال أحد المقربين إن محمود أحمدي نجاد كان يُنظر إليه على أنه قادر على "لعب دور بالغ الأهمية" في مستقبل إيران القريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تعتبره شبيهاً بديلسي رودريغيز، التي تولّت السلطة في فنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو على يد القوات الأميركية، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع إدارة ترامب. (إرم نيوز)