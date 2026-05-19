بشأن إنهاء الحرب مع ايران.. هذا ما صوّت عليه مجلس الشيوخ الأميركي

قام مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، بالموافقة على المضي قدما في مشروع قرار يُلزم بإنهاء الحرب مع أو الحصول على تفويض من الكونغرس للاستمرار فيها، بعدما انضم عدد محدود من الجمهوريين إلى لدفع القرار الذي نجح الحزب في تعطيله لأشهر.ولا يعتبر ما حدث تصويتا نهائيا على تقييد صلاحيات ، بل تصويتا إجرائيا لفتح الباب أمام مناقشة مشروع القرار وطرحه لاحقا للتصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ.وبمعنى آخر، صوّت مجلس الشيوخ على المضي قدما في النظر بالقرار، وليس على اعتماد القرار نفسه بشكل نهائي.ويعرف هذا النوع من التصويت إجرائيا بأنه "تصويت لتمرير القرار إلى مرحلة "، وهي خطوة مهمة لأن قيادة الحزب الجمهوري كانت تعطّل حتى مجرد طرح القرار للنقاش منذ أشهر.وتكمن أهمية ما حدث في أن عددا من الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين، ما سمح بكسر التعطيل وفرض نقاش رسمي داخل المجلس حول الحرب وصلاحيات ترامب.إجرائيا، يعتبر الأمر عاديا جدا، لكن سياسيا يعتبر خرقا بما أن الحزب الجمهوري كان موحدا تقريبا طيلة أشهر خلف ترامب.وجاء التصويت بعدما غيّر السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي موقفه، لينضم إلى الديمقراطيين في محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب، وذلك عقب خسارته الانتخابات التمهيدية نهاية الأسبوع الماضي بعد استهدافه من قبل ترامب سياسيا.كما ساهم غياب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في تمرير الخطوة الإجرائية.وصوّت المجلس بـ50 صوتا مقابل47 لصالح دفع القرار إلى مرحلة النقاش، ما يمهّد للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.وتعد هذه المحاولة الثامنة من الديمقراطيين وسيناتور جمهوري واحد للحدّ من صلاحيات ترامب العسكرية منذ بدء الحملة العسكرية ضد إيران قبل نحو ثلاثة أشهر.