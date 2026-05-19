تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن إنهاء الحرب مع ايران.. هذا ما صوّت عليه مجلس الشيوخ الأميركي

Lebanon 24
19-05-2026 | 23:23
A-
A+
بشأن إنهاء الحرب مع ايران.. هذا ما صوّت عليه مجلس الشيوخ الأميركي
بشأن إنهاء الحرب مع ايران.. هذا ما صوّت عليه مجلس الشيوخ الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، بالموافقة على المضي قدما في مشروع قرار يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب مع إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس للاستمرار فيها، بعدما انضم عدد محدود من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لدفع القرار الذي نجح الحزب الجمهوري في تعطيله لأشهر.
Advertisement

ولا يعتبر ما حدث تصويتا نهائيا على تقييد صلاحيات ترامب، بل تصويتا إجرائيا لفتح الباب أمام مناقشة مشروع القرار وطرحه لاحقا للتصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ.

وبمعنى آخر، صوّت مجلس الشيوخ على المضي قدما في النظر بالقرار، وليس على اعتماد القرار نفسه بشكل نهائي.

ويعرف هذا النوع من التصويت إجرائيا بأنه "تصويت لتمرير القرار إلى مرحلة النقاش"، وهي خطوة مهمة لأن قيادة الحزب الجمهوري كانت تعطّل حتى مجرد طرح القرار للنقاش منذ أشهر.

وتكمن أهمية ما حدث في أن عددا من الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين، ما سمح بكسر التعطيل وفرض نقاش رسمي داخل المجلس حول الحرب وصلاحيات ترامب.

إجرائيا، يعتبر الأمر عاديا جدا، لكن سياسيا يعتبر خرقا بما أن الحزب الجمهوري كان موحدا تقريبا طيلة أشهر خلف ترامب.

وجاء التصويت بعدما غيّر السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي موقفه، لينضم إلى الديمقراطيين في محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب، وذلك عقب خسارته الانتخابات التمهيدية نهاية الأسبوع الماضي بعد استهدافه من قبل ترامب سياسيا.

كما ساهم غياب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في تمرير الخطوة الإجرائية.

وصوّت المجلس بـ50 صوتا مقابل47 لصالح دفع القرار إلى مرحلة النقاش، ما يمهّد للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد هذه المحاولة الثامنة من الديمقراطيين وسيناتور جمهوري واحد للحدّ من صلاحيات ترامب العسكرية منذ بدء الحملة العسكرية ضد إيران قبل نحو ثلاثة أشهر.
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يدعم قراراً يحد من صلاحيات ترامب في الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه أجرى اتصالًا "إيجابيًا" مع المبعوثين الأميركيين بشأن إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: فيدان بحث مع نظرائه في إيران ومصر ومسؤولين أميركيين وأوروبيين خطوات إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الديمقراطي

مع ايران

الجمهوري

ديمقراطي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-05-20
Lebanon24
00:46 | 2026-05-20
Lebanon24
00:29 | 2026-05-20
Lebanon24
00:23 | 2026-05-20
Lebanon24
00:20 | 2026-05-20
Lebanon24
00:11 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24