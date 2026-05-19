القمة الصينية الروسية في بكين انطلقت.. والحرب في أوكرانيا وإيران على طاولة البحث



بدأت القمة الروسية في بكين بين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير ، والتي تبحث ملفات عدة في مقدمتها ملف الطاقة والحرب في وإيران.

وكان وصل بوتين إلى قاعة الشعب الكبرى الواقعة في ميدان تيانانمن في بكين، حيث استقبله شي شخصيا.

ووصل بوتين إلى مساء أمس في زيارة رسمية، وبدأ برنامج العمل الأساسي اليوم الأربعاء بحفل استقبال رسمي للرئيس والوفد الروسيين في ميدان تيانانمن، تليه محادثات رفيعة المستوى في قاعة الشعب الكبرى.

ويستعرض الزعيمان الروسي والصيني كافة جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك الأكثر حساسية، كما سيتبادلان وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن يناقش بوتين وشي بالتفصيل التعاون في قطاع والغاز، والقضايا المتعلقة بمشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2".