"حرب مالية" بين إيران وأميركا.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيلها

المعركة الاقتصادية المُشار إليها أدت إلى قيام دوائر إنفاذ القانون في بمصادرة أصول وأرصدة مسؤولين إيرانيين في ، كما أنها أفقدت الريال الإيراني ما بين 60 إلى 70% من قيمته أمام الدولار الأميركي.وذكر الموقع أن العملية الأميركية تضمنت تجميد عشرات المحافظ الرقمية التابعة للنظام الإيراني والحرس الثوري ووكلائه مثل " " في ، معتبراً أنَّ الخطوة تمثل تطوراً مهماً لعملية سابقة، جمَّدت الولايات المتحدة بموجبها 344 مليون دولار من عملة USDT (تيثر) المستقرة على شبكة "ترون".ونقل عن المصادر أن العملية أجهضت استخدام مسؤولين في العملات المشفرة للالتفاف على الدولية وتمويل أنشطتها العسكرية وشراء ؛ كما ساهمت في عرقلة قدرة طهران على استيراد البضائع، ودفع رواتب مبعوثيها لدى الولايات المتحدة، ومؤسسات دولية؛ وأفضت كذلك إلى ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق في إيران.وحول آليات تمرير العملية، أوضحت المصادر تعاون شركة "تيثر" (مُصدرة عملة USDT) مع وزارة الخزانة الأميركية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) عبر تجميد العملات عن بُعد في عناوين المحافظ المُحددة.كذلك، استخدمت سلطات إنفاذ القانون الأميركية أدوات متطورة لتتبع التحركات المالية، وحددت محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشركات وهمية؛ بالإضافة إلى تلقي وزارة الخزانة في واشنطن معلومات استخباراتية حول حسابات وتحويلات مالية لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، وذلك في أعقاب التوترات الأمنية في المنطقة.وبحسب "نتسيف"، فقد امتنعت البعثة لدى عن التعليق رسمياً فور نشر الخبر؛ وواصلت حكومة طهران في المقابل محاولاتها لاستخدام أساليب تمويه أكثر تعقيداً، معتمدة على "تعدين" العملات الرقمية داخلياً، لإنشاء شبكة مالية جديدة موازية.