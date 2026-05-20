Najib Mikati
عربي-دولي

في دولة عربية.. قرار بـ"إعدام" طالب قتل أستاذاً جامعياً بعد خروجه من المسجد

Lebanon 24
20-05-2026 | 06:51
في دولة عربية.. قرار بـإعدام طالب قتل أستاذاً جامعياً بعد خروجه من المسجد
قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق طالب في العقد الثاني من عمره، على خلفية إدانته بالقتل العمد للأكاديمي الدكتور أحمد صالح الزعبي، في الجريمة المروعة التي هزّت محافظة الكرك جنوبي البلاد في شهر تشرين الأول من عام 2024.

وجاء في تفاصيل الحكم القضائي، أن الجاني ترصَّد للضحية، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة مؤتة، عقب خروجه من المسجد فور أداء صلاة الفجر، حيث باغته بتوجيه 13 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، أسفرت عن مفارقته الحياة على الفور.
وكان الادعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى وجّه في وقت سابق للمتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جرى على إثرها إيداعه  سجون الإصلاح والتأهيل طوال فترة التحقيق والمحاكمة.

وبيّنت تسجيلات كاميرات المراقبة والتحقيقات الرسمية، أن المتهم، وهو طالب في كلية الهندسة ونجل أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ذاتها، نفّذ جريمته دون وجود أي خلافات شخصية أو أكاديمية سابقة مع الزعبي. (إرم نيوز)

