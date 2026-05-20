ما حقيقة استقالة قاليباف من وفد التفاوض الإيراني؟

نفى رئيس مركز الإعلام والاتصال في مجلس النواب ، إيمان شمسائي، صحة الأنباء المتداولة حول استقالة رئيس محمد باقر قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع .وقال شمسائي في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم" ، الأربعاء، إن ما يتم تداوله بشأن تنحي قاليباف عن قيادة الفريق المفاوض "كذب محض وإشاعة لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن هذه المزاعم تأتي ضمن ما وصفه بـ"حملات تشويه ممنهجة تستهدف ".وأضاف أن هناك أطرافاً داخلية وخارجية تسعى إلى ضرب الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال نشر غير دقيقة، مشيراً إلى أن "هذه الحملات امتداد لنهج سابق استهدف شخصيات عسكرية ومؤسسات سيادية"، على حد تعبيره.وأكد المسؤول البرلماني أن قاليباف لا يزال يتولى رئاسة فريق التفاوض، إلى جانب تكليفه بمهام أخرى تتعلق بتمثيل النظام في ملف التعاون مع ، وذلك بناءً على مقترح من رئيس الجمهورية وموافقة القيادة .وشدد على أن "هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد"، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات.