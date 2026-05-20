الإمارات: ندعو إلى إلتزام العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيه

أدانت وزارة الخارجيّة الإماراتيّة "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي "، والتي استهدفت إحداها الماضي محطة "براكة" للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.وأكدت "استنكار بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتى تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق ".وشددت الوزارة على "ضرورة حكومة بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".كما أكدت "أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي". (ارم نيوز)