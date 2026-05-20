|
عربي-دولي

الإمارات: ندعو إلى إلتزام العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيه

Lebanon 24
20-05-2026 | 07:31
الإمارات: ندعو إلى إلتزام العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيه
أدانت وزارة الخارجيّة الإماراتيّة "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية"، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة "براكة" للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.
وأكدت وزارة الخارجية "استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتى تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة". 

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".

كما أكدت "أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي". (ارم نيوز)
 
 

وزارة الخارجية الإماراتية: على حكومة العراق منع الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها عاجلاً وعليها التعامل مع التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول
مستشار الأمن القومي العراقي: نرفض استخدام أراضي العراق منطلقاً لأي أعمال عدائية
برّي: إسرائيل خرقت اتفاق وقف الأعمال العدائية رغم التزام حزب الله به
العراق: الحكومة تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضي البلاد منطلقا لأي أعمال عدائية
