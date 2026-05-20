التشيك للاتحاد الأوروبي: لن نسمح بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل

قال وزير خارجية التشيك، بيتر ماسينكا، اليوم الأربعاء، إن براغ لن تسمح بفرض الاتحاد الأوروبي
أي عقوبات تجارية أخرى على إسرائيل
، حتى لو كانت الدولة العضو
الوحيدة في التكتل التي تعرقل أي إجراء من هذا النوع.
وجاء كلام ماسينكا عقب لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر، وفق ما ذكرت وكالة"رويترز
".
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
على معاقبة مستوطنين يمارسون العنف بالضفة الغربية المحتلة.
بدورها، اعتبرت اسرائيل العقوبات
الأوروبية على المستوطنين "تعسفية وسياسية".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية التكتل توصلوا، يوم الاثنين 11 أيار، إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية
المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حماس
.
وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة برئاسة فيكتور أوربان التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.