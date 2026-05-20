التشيك للاتحاد الأوروبي: لن نسمح بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل

قال وزير خارجية التشيك، بيتر ماسينكا، اليوم الأربعاء، إن براغ لن تسمح بفرض أي عقوبات تجارية أخرى على ، حتى لو كانت الوحيدة في التكتل التي تعرقل أي إجراء من هذا النوع.وجاء كلام ماسينكا عقب لقائه جدعون ساعر، وفق ما ذكرت وكالة" ".ووافق وزراء خارجية الاتحاد على معاقبة مستوطنين يمارسون العنف بالضفة الغربية المحتلة.بدورها، اعتبرت اسرائيل الأوروبية على المستوطنين "تعسفية وسياسية".وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية التكتل توصلوا، يوم الاثنين 11 أيار، إلى اتفاق بشأن ‌عقوبات ⁠جديدة ⁠تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في .وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، ‌لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية ‌السابقة برئاسة فيكتور أوربان التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.