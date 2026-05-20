عربي-دولي

"لحظات حاسمة"... ماذا كشفت مجندات إسرائيليّات عما يجري قرب الحدود مع مصر؟

Lebanon 24
20-05-2026 | 08:00
لحظات حاسمة... ماذا كشفت مجندات إسرائيليّات عما يجري قرب الحدود مع مصر؟
لحظات حاسمة... ماذا كشفت مجندات إسرائيليّات عما يجري قرب الحدود مع مصر؟
تحدّث تقرير للجيش الإسرائيليّ، عن طريقة عمل المجندات الإسرائيليات على الحدود مع مصر، لإحباط محاولات تهريب الأسلحة والمواد المحظورة.

وتحدثت 3 مجندات من قطاع فاران عن ثلاث لحظات حاسمة في التوقيف خلال شهرين، حيث يُشكل إحباط تهريب الأسلحة والمواد المحظورة، ومنع اختراق طائرات الشحن من دون طيار والمركبات المشبوهة، جزءا من عملهن اليومي على الحدود المصرية.
وأشار إلى أن الجهود تتصاعد في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تزايد ضجيج المسيّرات المشبوهة التي تتجول على طول خط الحدود، في محاولات اختراق لتهريب الأسلحة والمواد المحظورة.

ونقل الجيش الإسرائيلي عن المجندة "ل" قولها: "تحاول سيارات الجيب الإفلات من أعيننا والالتفاف حولنا. بعضها يقترب من السياج بالقيادة، أو يدخل المنطقة بشكل عاجل، لكن بالنسبة لنا، هذا فقط يحفزنا على زيادة التركيز والاستعداد، وكأن شيئا ما قد يحدث في أي لحظة".

وسجل مثال على حدث من هذا النوع قبل حوالي أسبوعين، عندما رصدت المجندة على شاشتها تشخيصا أوليا لطائرة من دون طيار معادية، لفتت انتباهها فورا.

وأضاف التقرير أن المراقبة أوضحت قائلة: "في البداية، خدعنا وحاول التهرب من المراقبة، لكن في النهاية، عندما هبطت الطائرة بالقرب من المشتبه بهم، عثرنا عليهم".

وأشار إلى أن الرقيبة أدارت الحدث بالتعاون مع المجندة "ن"، التي تسرد تسلسل الأحداث: "أعلنا عن محاولة تهريب، واتصلنا بالقوة في الميدان للوصول إلى الهدف. تتبعنا الطائرة من دون طيار، وفي الوقت عينه، وجهنا القوة إليها حتى وصلت إلى النقطة. في مرحلة ما أتذكر أنني رأيت دخانا، وسمعنا عبر اللاسلكي أنه تم إحباط الطائرة بعد أن نجح المقاتلون في إسقاطها من الأسفل".

وبحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، لم يكن هذا أول إحباط للأسلحة لكن المندة قالت: "كنت أعرف أننا أحبطنا محاولة التهريب، لكننا لم نكن نعرف ما تحمله الطائرة، وانتظرنا إرسال القوة للصورة. عندما وصلت، اكتشفنا ضبط 12 سلاحا، وكانت لحظة جنونية في غرفة العمليات، وهنأنا الجميع وقدموا لنا التقدير".

وفقا للموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، عندما التحقت المجندة "م"، وهي مراقبة في غرفة عمليات هاريم الواقعة أيضا في لواء فاران، بوظيفتها قبل أشهر قليلة فقط، بدأ ارتفاع في عدد الأحداث التي واجهتها المراقبات.

وأشار إلى أنه قبل حوالي ثلاثة أسابيع، في منتصف الليل عندما حل الظلام على القطاع، رصدت المجندة "م" حركة غير عادية، وقالت: "كان هناك عدد من الرجال يقفون قريبا جدا من السياج، وهنا راودني الشك. بعد لحظات قليلة حلقت طائرة شحن من دون طيار، وشقت طريقها نحو إسرائيل. تتبعتها فورا بينما أعلنت في الوقت نفسه عن حدث. بدأت التواصل مع الجهات التنفيذية التي نعمل معها في غرفة العمليات وسار الحدث".

وبحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، وبفضل العمل المشترك مع مركز التحكم اللوائي للقوات الجوية في القطاع، أسقطت الطائرة على الأرض.

وأضاف الموقع أن الرقيبة أ، التي شاركت أيضا في الإحباط، أوضحت قائلة: "كل شيء حدث بسرعة فائقة، من لحظة الرصد الأولي حتى وصول قوات الدوريات المصرية للشحنة المهربة". (روسيا اليوم)
