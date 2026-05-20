ترامب يفاجئ إسرائيل.. قرار محوري اتخذه من "دون تنسيق"

Advertisement

كشفت صحيفة إسرائيلية أن الرئيس الأميركي لم ينسق بشكل دقيق مع تراجعه عن شن هجوم جديد على .وقالت صحيفة "هآرتس" إن لم يُبلغ تل أبيب بقراره في إطار دقة التنسيق العملياتي المتفق عليه بين الجانبين حول الحرب في إيران.ونقلت عن مصادر في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أنه "من المشكوك فيه أن تؤدي الهجمات المستمرة إلى انهيار النظام ، أو إزالة اليوارنيوم المخصَّب من البلاد".وقالت الصحيفة أن "الجيش لم يعلم بنوايا إلا من خلال تصريحات الرئيس بأنه على بُعد ساعة واحدة فقط من شنّ هجوم، إذ توقعوا أن يكون التوقيت منسقًا بدقة مع إسرائيل.وأوضح الجيش أنه كان يتوقع تنسيقًا دقيقًا مسبقًا مع إسرائيل لتحديد موعد الهجوم، بغض النظر عن مستوى الاستعداد العالي لاحتمالية استئناف القتال.ويستعد الجيش لاحتمالية عودة إلى القتال واتخاذها قرارًا بشنّ هجوم في القريب، وربما حتى قبل انتهاء مهلة الإنذار التي حدَّدها ترامب للإيرانيين.وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، بأنه أمام الإيرانيين مهلة عدة أيام قبل استئناف الحرب.وأشارت تقارير إسرائيلية في وقت سابق إلى أن "إسرائيل بدأت تفقد شيئًا فشيئًا زمام المبادرة في الملف الإيراني".وبعد ساعات من تقديم طهران ردَّها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، عبر الوسيط الباكستاني، أجرى نتنياهو اتصالًا هاتفيًّا، الأحد الماضي، بترامب، للوقوف على سير الاتصالات مع طهران.وعلق مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "المونيتور" شريطة عدم هويته قائلًا: "بعد الخضوع للضغوط الأميركية والموافقة على وقف إطلاق النار في كلٍّ من إيران ولبنان، يجب على نتنياهو أن يُظهر باستمرار لخصومه، سواء داخل الائتلاف أو خارجه، أنه على تنسيق وثيق مع ترامب".